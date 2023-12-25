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الاحتلال يغتال قائدًا في الحرس الثوري الإيراني في سوريا

12/25/2023 3:11:25 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) طهران/PNN/قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن الاحتلال الإسرائيلي اغتال مستشارًا إيرانيًا عسكريًا بارزًا في سوريا خلال غارة استهدف محيط العاصمة دمشق، اليوم الإثنين .

وأضافت الوكالة إن المستشار بالحرس الثوري رضي موسوي، والذي قتل في سوريا كان أحد المقربين من قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الإيراني والذي قتل بغارة أمريكية على مطار بغداد في 2020.

بدوره، قال الحرس الثوري الإيراني إن الاحتلال سيدفع ثمن جريمة اغتيال أحد مستشاريه العسكريين القدامى في سوريا.

وأضاف الحرس الثوري إن المستشار - أي موسوي - الذي اغتاله الاحتلال
كان مسؤول وحدة دعم محور المقاومة بسوريا.


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