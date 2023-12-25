الاحتلال يغتال قائدًا في الحرس الثوري الإيراني في سوريا

(MENAFN
- Palestine News Network )
طهران/PNN/قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن الاحتلال الإسرائيلي اغتال مستشارًا إيرانيًا عسكريًا بارزًا في سوريا خلال غارة استهدف محيط العاصمة دمشق، اليوم الإثنين .
وأضافت الوكالة إن المستشار بالحرس الثوري رضي موسوي، والذي قتل في سوريا كان أحد المقربين من قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الإيراني والذي قتل بغارة أمريكية على مطار بغداد في 2020.
بدوره، قال الحرس الثوري الإيراني إن الاحتلال سيدفع ثمن جريمة اغتيال أحد مستشاريه العسكريين القدامى في سوريا.
وأضاف الحرس الثوري إن المستشار - أي موسوي - الذي اغتاله الاحتلال
كان مسؤول وحدة دعم محور المقاومة بسوريا.
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