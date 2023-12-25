قرينة العاهل المعظم تهنئ المدير العام للإدارة العامة للشرطة النسائية بمناسبة ترقيتها إلى رتبة لواء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) بعثت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة برقية تهنئة إلى اللواء منى علي عبدالرحيم المدير العام للإدارة العامة للشرطة النسائية بوزارة الداخلية عضو المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيتها إلى رتبة لواء، وذلك نظير جهودها الحثيثة وعطاءها المخلص طوال مسيرة عملها في وزارة الداخلية ومنذ تأسيس الشرطة النسائية بمملكة البحرين.

وبينت سموها أن هذا التقدير المستحق تسجل من خلاله اللواء منى موقعاً جديداً للمرأة البحرينية يعلو معه طموح العمل وحماسة الإنجاز لبذل المزيد من أجل رفعة الوطن العزيز وحفظ أمنه واستقراره في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم.

وأوضحت قرينة العاهل المعظم أن هذه المناسبة الطيبة تبعث على الفخر والاعتزاز بدلالتها المؤكدة على ما تحظى به المرأة البحرينية من اهتمام ودعم وطني، والتي تحرص بدورها، كل الحرص على الالتزام بشرف الخدمة وبالسعي المخلص، لتأتي نتائج العمل على قدر ما تستحقه البحرين الغالية من تقدم وازدهار.