قرينة العاهل المعظم تهنئ المدير العام للإدارة العامة للشرطة النسائية بمناسبة ترقيتها إلى رتبة لواء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعثت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة برقية تهنئة إلى اللواء منى علي عبدالرحيم المدير العام للإدارة العامة للشرطة النسائية بوزارة الداخلية عضو المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيتها إلى رتبة لواء، وذلك نظير جهودها الحثيثة وعطاءها المخلص طوال مسيرة عملها في وزارة الداخلية ومنذ تأسيس الشرطة النسائية بمملكة البحرين.
وبينت سموها أن هذا التقدير المستحق تسجل من خلاله اللواء منى موقعاً جديداً للمرأة البحرينية يعلو معه طموح العمل وحماسة الإنجاز لبذل المزيد من أجل رفعة الوطن العزيز وحفظ أمنه واستقراره في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم.
وأوضحت قرينة العاهل المعظم أن هذه المناسبة الطيبة تبعث على الفخر والاعتزاز بدلالتها المؤكدة على ما تحظى به المرأة البحرينية من اهتمام ودعم وطني، والتي تحرص بدورها، كل الحرص على الالتزام بشرف الخدمة وبالسعي المخلص، لتأتي نتائج العمل على قدر ما تستحقه البحرين الغالية من تقدم وازدهار.
MENAFN25122023000055011008ID1107655849
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.