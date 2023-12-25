اللجنة المشتركة بين العدل والغرفة تتابعان سير عمل مركز تسوية المنازعات التجارية الوساطة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) عقدت اللجنة المشتركة بين وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وغرفة تجارة وصناعة البحرين، اجتماعًا لها بمقر الوزارة، بحضور سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والسيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وأعضاء اللجنة وعدد من مسؤولي الوزارة والغرفة.

وجرى خلال الاجتماع متابعة بحث المشاريع ذات الاهتمام المتبادل، والتي تم عرضها خلال اجتماع اللجنة السابق، ومنها استعراض سير عمل مركز تسوية المنازعات التجارية (الوساطة) الذي أطلقته غرفة تجارة وصناعة البحرين، في إطار دعم وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، من حيث الخبرة والتدريب، بهدف تعزيز الآليات البديلة في حل المنازعات وديًا، وخصوصًا في المطالبات البسيطة.

كما تم الاتفاق على إطلاق برامج تدريب مخصصة لمجتمع الأعمال، وأمناء التفليسة، حول الموضوعات القانونية المستجدة، وأبرزها تطبيقات الوساطة، ومسارات وإجراءات قانوني التنفيذ والإفلاس وإعادة التنظيم.

وأكد الجانبان أهمية هذه الاجتماعات في تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم البيئة الاستثمارية وسبل تعزيز وتشجيع الحلول البديلة في مجال تسوية المنازعات التجارية.