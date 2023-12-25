اللجنة المشتركة بين العدل والغرفة تتابعان سير عمل مركز تسوية المنازعات التجارية الوساطة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقدت اللجنة المشتركة بين وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وغرفة تجارة وصناعة البحرين، اجتماعًا لها بمقر الوزارة، بحضور سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والسيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وأعضاء اللجنة وعدد من مسؤولي الوزارة والغرفة.
وجرى خلال الاجتماع متابعة بحث المشاريع ذات الاهتمام المتبادل، والتي تم عرضها خلال اجتماع اللجنة السابق، ومنها استعراض سير عمل مركز تسوية المنازعات التجارية (الوساطة) الذي أطلقته غرفة تجارة وصناعة البحرين، في إطار دعم وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، من حيث الخبرة والتدريب، بهدف تعزيز الآليات البديلة في حل المنازعات وديًا، وخصوصًا في المطالبات البسيطة.
كما تم الاتفاق على إطلاق برامج تدريب مخصصة لمجتمع الأعمال، وأمناء التفليسة، حول الموضوعات القانونية المستجدة، وأبرزها تطبيقات الوساطة، ومسارات وإجراءات قانوني التنفيذ والإفلاس وإعادة التنظيم.
وأكد الجانبان أهمية هذه الاجتماعات في تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم البيئة الاستثمارية وسبل تعزيز وتشجيع الحلول البديلة في مجال تسوية المنازعات التجارية.
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