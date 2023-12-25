منتخبات الإمارات تتألق في افتتاح «خليجي الغولف» بسلطنة عُمان



تصدرت منتخبات الإمارات الثلاثة المشاركة منافسات اليوم الأول للبطولة الخليجية المقامة حالياً على أرض ملعب غلا للغولف بالعاصمة العمانية مسقط، والتي تستمر منافساتها حتى الغد، حيث حصل منتخب الإمارات للسيدات على المركز الأول بمجموع 152 ضربة وبواقع 8 ضربات فوق المعدل متقدماً على المنتخب السعودي الذي حل وصيفاً بمجموع 192 ضربة، تلاه في المركز الثالث المنتخب العماني بمجموع 273 ضربة

كما حصل منتخبنا للشباب تحت 16 سنة على المركز الأول بمجموع 162 ضربة، وتلاه وصيفاً منتخب سلطنة عمان بمجموع 177 ضربة، وجاء المنتخب الكويتي ثالثاً بـ 180 ضربة.

كما حصل منتخبنا للأشبال تحت 13 سنة على المركز الأول بمجموع 174 ضربة، وتلاه المنتخب العماني بمجموع 178 ضربة، والسعودي ثالثاً بمجموع 194 ضربة.

وفي النتائج الفردية، حلت لاعبتنا انتصار الريش بالمركز الثاني بمجموع 75 ضربة وبواقع 3 ضربات فوق المعدل عقب المتصدرة لاعبة منتخب قطر ندى مير بمجموع 74 ضربة، والثالثة لاعبتنا آسيا سليم بمجموع 77 ضربة، وجاءت لاعبتنا علياء العمادي بالمركز الرابع بمجموع 80 ضربة.

وفي منافسات الشباب سيطر لاعبونا على المراكز الثلاثة الأولى من خلال راشد النقبي بالمركز الأول بـ 80 ضربة، وزميله عبدالله كلبت ومحمد ثابت بالمركزين الثاني والثالث ولهما نفس المجموع 82 ضربة. وفي منافسات الأشبال حل لاعبنا عبد الله درويش بالمركز الأول بـ 79 ضربة وزميله عبدالله سالمين بالمركز السادس.



افتتاح

وكان الشيخ خالد بن محمد الزبير، رئيس اللجنة الأولمبية العمانية راعي البطولة، قد افتتح منافسات البطولة الخليجية للفئات العمرية والفتيات للغولف، بمشاركة 5 دول خليجية، وهي سلطنة عُمان والإمارات والسعودية والكويت وقطر، وتتواصلت المنافسات بالجولة الثانية اليوم. حضر حفل الافتتاح المهندس منذر البرواني رئيس الاتحاد العماني للغولف، واللواء طيار «م» عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للغولف عضو الاتحادين العربي والآسيوي، وعادل الزرعوني الأمين العام السابق للاتحاد العربي للغولف، وخالد الشامسي الأمين العام للاتحاد ورؤساء الوفود المشاركة وأحمد الجهضمي الأمين العام للاتحاد العماني للغولف، وعدد كبير من المسؤولين وجميع الوفود المشاركة بالبطولة.

قاعدة ثابتة

من جانبه، قال اللواء طيار «م» عبدالله الهاشمي: نجتمع مرة أخرى على أرض المحبة والعطاء على أرض سلطنة عُمان في تجمع خليجي رائع، ونسعى لبناء مرحلة صلبة وقاعدة ثابتة من أجل إعداد منتخبات خليجية في المراحل السنية، ومن المتوقع أن تحفل هذه البطولة بالإثارة المعروفة بين أبنائنا اللاعبين واللاعبات، وتعطينا المؤشر الإيجابي لبناء أجيال قادرة علي المنافسة والوصول للعالمية.

وأضاف الهاشمي: إن بطولات الخليج تساهم في رفع مستوى كفاءة اللاعبين من مختلف الفئات: وهي مفيدة للغاية نظراً لما تفرزه من صقل للمواهب الناشئة وتثقيف في لعبة الغولف التي تزداد شعبية شيئاً فشيئاً في منطقة الخليج في ظل الوعي المتنامي باللعبة والإقبال الذي تشهده بين الحين والآخر.

منجم مواهب

من جهته، أكد الشيخ خالد بن محمد الزبير، على أهمية الاستضافات الخليجية للمراحل العمرية، والتي تثبت بشكل متواصل أنها منجم للمواهب المجيدة، ولا يخفى على الجميع أهمية تواصل إقامة مثل هذه البطولات لهذه الفئات السنية التي تحظى باهتمام واسع من الدول الخليجية، وتابع: من المؤكد أن هذا العرس الخليجي المهم سيخرج بمواهب مجيدة يمكن الاعتماد عليها خلال السنوات المقبلة.

وقال المهندس منذر بن سالم البرواني: تأتي إقامة هذه البطولة على أرض سلطنة عُمان انطلاقاً من الحرص الدائم لوزارة الثقافة والرياضة والشباب والاتحاد العماني للغولف على التقاء الشباب والرياضيين الخليجيين في المنافسات تعزيزاً للروابط الأخوية الخليجية، وسعياً للرقي بمستوى رياضة الغولف.

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