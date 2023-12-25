سباق حلبة «ليوا يو تي في» يُشعل مهرجان ليوا الدولي

تدخل أجواء مهرجان ليوا الدولي 2024 مراحلها الأكثر إبهاراً مع انطلاق منافسات اليوم 19 للبطولة، من خلال تنظيم سباق حلبة «ليوا يو تي في» والذي يعد من المنافسات الرياضية المهمة ضمن تفاصيل المهرجان.

ويواصل نادي ليوا الرياضي وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة تقديم إحدى النسخ الاستثنائية من مواسم تل مرعب عبر الفعاليات والأنشطة والبرامج التي تم توزيعها على مدار 24 يوماً، وتنطلق المنافسة على مضمار سباق مخصص لهذه السيارات من ناحية الانحناءات والتضاريس التي تم تعديلها في المسار، وستنطلق كل سيارة على حدة من أجل محاولة كسر الرقم والوصول لأعلى معدل في إنهاء المسار أو المضمار، حيث يتم احتساب التوقيت فور تجاوز السيارة لخط البداية وحتى النهاية، وسيمنح كل متسابق فرصة إجراء محاولتين يتم اختيار التوقيت الأفضل منهما.

ووضعت اللجنة المنظمة شروطاً مهمة للمشاركين تم توضيحها والإطلاع عليها من خلال التسجيل الإلكتروني مسبقاً للمسابقة وأيضاً إعطاء اللوائح والقوانين المختلفة لفئات السباق اليوم، وشروط السلامة العامة وحدود التعديلات المخصصة لكل فئة تشارك، وتشارك فئة كبيرة من المتسابقين في البطولة وعبر فئتي التوربو وفئة بدون توربو ومن المنتظر أن نشاهد أزمنة وأرقاماً جديدة في المنافسة.

وكان الموسم الماضي قد شهد تحديات عالية في هذه المنافسة، حيث تمكن من خلال الفئة المعدلة المتسابق محمد إبراهيم من تسجيل أقوى رقم في إنهاء المسار في 218,390 ثانية وبمعدل أقل من 4 دقائق وفي الفئة غير المعدلة حل في المركز الأول محمد سعيد الكندي بزمن 220,130 ثانية، وينتظر عشاق هذه الرياضة اليوم أزمنة قياسية جديدة وأكثر قوة هذا الموسم.

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