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دبي تستضيف الجولة الوطنية لـ «الطائرة الشاطئية» 19 يناير

12/25/2023 3:00:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)



أعلن اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، عن تنظيم الجولة الوطنية الثانية للكرة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات، خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير للجولة الأولى، التي أسدل الستار على منافساتها أول من أمس، في دبي.


شارك في الجولة الأولى 18 فريقاً للرجال و6 للسيدات، تنافسوا على شاطئ كايت بيتش في دبي، بلاعبين ولاعبات من السعودية، وعمان، والجزائر، ومصر، وصربيا، ولاتفيا، وإيطاليا، وروسيا، والبرازيل، وصربيا والأرجنتين، وفاز فريق امبيار الصربي بلقب مسابقة الرجال، فيما فاز فريق دبي بلقب مسابقة السيدات.
وعقب ختام المنافسات، قام عبد الله الدرمكي رئيس الاتحاد، بحضور عضوي مجلس الإدارة جمال عيسى وعوض المنصوري، بتتويج الفائزين والفائزات.

وأكد عبد العزيز السلمان، الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، أن الجولات الوطنية للطائرة الشاطئية، جزء من استراتيجية الاتحاد، التي تهدف إلى نشر اللعبة، وتوسيع قاعدة المشاركين. وقال: «شهدت الجولة الوطنية الأولى، التي أقيمت على مدار 3 أيام، إقبالاً كبيراً على المشاركة من مختلف فئات المجتمع، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير بالطائرة الشاطئية، ويصب في مصلحة تطوير اللعبة والارتقاء بها».

وأضاف: «في ظل حرص الاتحاد على توسيع قاعدة الممارسة، وإتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع في ممارستها، قرر إقامة الجولة الثانية خلال شهر يناير المقبل في إمارة دبي أيضاً، على أن تتبعها الجولة الثالثة على شواطئ رأس الخيمة، فبراير المقبل، قبل أن تختتم سلسلة الجولات الوطنية في العاصمة أبوظبي بالجولة الرابعة، مارس المقبل».
وأكد أنه من المقرر استحداث تصنيف محلي للاعبين واللاعبات المشاركين في الجولات الوطنية، من أجل تأهيلهم للمشاركة في الأدوار النهائية، بدون خوض تصفيات الأدوار التمهيدية في الجولات المقبلة.

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