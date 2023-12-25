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فيوتشر يتخطى بيراميدز بركلات الترجيح إلى ختام السوبر المصري

12/25/2023 3:00:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تأهل مودرن فيوتشر إلى نهائي كأس السوبر المصري بالفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 14-13 بعد أن سدد كل فريق 17 ركلة، خلال المواجهة التي انتهى زمنها الرسمي بالتعادل السلبي مساء اليوم على ملعب استاد محمد بن زايد في أبوظبي، الذي يستضيف الحدث، وقدم الفريقان مباراة متوسطة الأداء، شهدت عدداً من الفرص المهدرة، خاصة في الحصة الثانية، وبذلك ينتظر فيوتشر الفائز من لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا لمقابلته في عرس الختام.

منذ بداية اللقاء، فرض بيراميدز سيطرته على مجريات اللعب، وكان المبادر بالضغط الهجومي وسط تراجع فيوتشر، الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، وعلى الرغم من التفوق الكبير لبيراميدز ومهارة لاعبيه في تبادل الكرة لكنه وجد صعوبة في اختراق دفاع منافسه، الذي لعب بتنظيم دفاعي جيد حال دون نجاحه في تهديد مرمى فيوتشر، باستثناء محاولات معدودة، منها تسديدة مصطفى فتحي التي تصدى لها حارس المرمى، وضربة رأسية من محمد حمدي مرت أعلى العارضة، أما فيوتشر فقد غاب عن صناعة الهجمات، وكانت أبرز فرصه في الزمن المهدر بتهديفة غنام محمد، التي ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وفي الشوط الثاني ارتفع الأداء من الفريقين، خاصة من جانب فيوتشر الذي تحرر بعض الشيء من تراجعه الدفاعي بحثاً عن هدف الفوز، مع مواصلة بيراميدز التفوق وامتلاك الكرة، وكانت أخطر الهجمات من نصيب فيوتشر عن طريق أحمد عاطف، الذي تجاوز الدفاع وانفرد بالمرمى، لكن الحارس أحمد ميهوب نجح في إبعاد الخطر عن مرماه.
ومع تقدم دقائق اللعب اشتعلت المواجهة أكثر، وحاول كل فريق هز الشباك وخطف هدف الفوز، وشهدت الدقائق الأخيرة ضغطاً مكثفاً من جانب بيراميدز، الذي أهدر لاعبه فاخري لاكايا فرصة هدف مؤكد في مواجهة المرمى، ليعلن الحكم عن نهاية اللقاء، ويلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

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