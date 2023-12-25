«أبوظبي لألعاب القوى» ينظم دورة لمدربي الأطفال في المدارس



أعلن نادي أبوظبي لألعاب القوى، تنظيم الدورة الثانية في مجال «رياضة ألعاب القوى للأطفال»، للمدربين والمدرسين العاملين في المدارس، التي ستقام خلال الشهر المقبل في العين، وذلك بالتعاون مع مركز التنمية الإقليمي لألعاب القوى، التابع للاتحاد الدولي.

وكشف النادي عن أنه سينظم ابتداء من يناير المقبل، 3 بطولات على مستوى المدارس في أبوظبي والعين والظفرة، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وأكد خالد راشد الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى، أهمية هذه الدورة لانتقاء المواهب، وتطوير المهارات، وتحفيز الناشئين، وتعزيز قدراتهم في أنواع المسابقات المختلفة الخاصة بألعاب القوى، لا سيما بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى التي أقيمت في سبتمبر الماضي في أبوظبي، وشهدت مشاركة 25 مدرباً.

وأضاف: «ندرك أهمية العمل على بناء القدرات والارتقاء بالمستوى الفني للمدربين، لأنهم من سيقومون بالتدريب الذي يشكل حجر الأساس في إعداد الرياضيين منذ الصغر، وحريصون على تطبيق أفضل البرامج التي تسهم في إعداد أبطال واعدين، يتمتعون بالقدرات والمهارات العالية».

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