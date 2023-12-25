41 ميدالية لتايكواندو اتحاد كلباء في بطولة الإمارات للنخبة

تقدم راشد سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي واتحاد الإمارات للتايكواندو على دعمهم اللامحدود لأندية الإمارة مما ساهم بشكل فاعل في تطور أداء اللاعبين وخلق بيئة تنافسية عالية على مستوى الإمارة.

وأشاد رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء بظهور لاعبي النادي بشكل مميز في بطولة الإمارات للنخبة للمواطنين لفئتي الرجال والسيدات براعم وناشئين وشباب مقدماً تهانيه إلى

الجهازين الفني والإداري واللاعبين على تحقيق هذا الإنجاز المتميز مطالباً الجميع بمواصلة مسيرة النجاح ومطالباً أبناءه اللاعبين ببذل الجهد من أجل المشاركة في البطولات والمنافسات الخارجية لرفع اسم الدولة وإمارة الشارقة عالياً.

جاء ذلك خلال تعليقه على مشاركة النادي في البطولة التي أقيمت يومي السبت والأحد الماضيين بنادي الشارقة بتنظيم اتحاد الإمارات للتايكواندو وحصول نادي اتحاد كلباء على كأس المركز الثاني في الترتيب العام بعدد 41 ميدالية منها 12 ذهبية و11 فضية و18 برونزية.





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