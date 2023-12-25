سالم عبد الرحمن إلى أوزبكستان للمشاركة في مونديال الشطرنج خلال الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر الجاري

غادرت أمس الأحد بعثة منتخبنا الوطني للشطرنج متوجهة إلى أوزبكستان للمشاركة في بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف، التي ينظمها الاتحاد الدولي للشطرنج في مدينة سمرقند أوزبكستان خلال الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر الجاري، يضم الوفد لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن ويرافقه فريقه الفني، وتعد البطولة إحدى أهم البطولات الفردية على مستوى العالم، حيث يشارك فيها نخبة من الأساتذة الدوليين واللاعبين الكبار.

و مع ما يقرب من 207 لاعبين ممثلين لـ 47 دولة، تنتهي البطولات الدولية الرسمية للعام 2023 بمشهد هائل وتنافس كبير، ومن المتوقع أن يشهد هذا الحدث المرتقب الذي يستمر لمدة خمسة أيام نخبة لاعبي الشطرنج في العالم يتنافسون على الألقاب المرموقة لبطولتي العالم في الشطرنج السريع والخاطف، ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز مليون دولار أمريكي.

يتقدم قائمة المشاركين النرويجي ماغنوس كارلسن بطل العالم والمصنف الأول عالمياً والذي فاز أيضاً ببطولة العالم للسريع والخاطف في عدة نسخ سابقة، وينضم لبطل العالم في خوض المنافسات العديد من الأبطال والأساتذة الكبار بما في ذلك الموهبة الأوزبكية نادربيك عبد الستاروف والذي حقق لقب السريع في العام قبل الماضي والذي تعلق عليه الدولة المستضيفة آمال كبيرة، بالإضافة إلى مواطنه جواهر سينداروف، كما يشارك المصنف الثاني في الكلاسيك الأمريكي فابيانو كروانا والأرميني ليفون أرونيان ذو الخبرة الكبيرة، والروسي ايان نيبوماتشي والهولندي أنيش جيري، والصيني يو يانغي والنجمان الشابان جان كريستوف دودا وفنسنت كيمر، بالإضافة إلى العديد من أفضل اللاعبين العالميين من الهند، بقيادة براغناناندا، وفيديت، وإريجيسي، وغوكيش.

من جهته، أوضح الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن الفتى الذهبي سالم عبدالرحمن صاحب الـ 2680 نقطة يحتل المركز 19 في التصنيف المبدئي العام لبطولة العالم للسريع، مشيراً أن نادي الشارقة الثقافي للشطرنج سخر كافة الإمكانيات الممكنة لاستعداد الفتى الذهبي وتجهيزه على أعلى المستويات من خلال تنظيم العديد من المعسكرات والبطولات الدولية خلال الفترة الماضية، آخرها كانت البطولة المغلقة التي نظمها النادي ضمن أولمبياد ألف الدولي في منطقة الممشى بالشارقة وضمت 3 من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، كما انضم سالم عبدالرحمن إلى معسكر تدريبي مغلق لمدة 5 أيام مع الأستاذ الدولي الكبير المصري باسم أمين.

وأضاف الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، أن النادي يعمل جاهداً لأجل تحقيق التواجد في منصات التتويج العالمية من خلال الخطط والأهداف الموضوعة من قبل مجلس إدارة النادي بما يسهم في رفعة الشطرنج الإماراتي.

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