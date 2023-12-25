الصحة في غزة: 250 قتيلاً فلسطينياً في هجمات إسرائيل خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، عن مقتل مقتل 250 فلسطينياً في هجمات إسرائيل على القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان أن القوات الإسرائيلية ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 25 "مجزرة" في مناطق متفرقة من قطاع غزة راح ضحيتها 250 قتيلاً.

وبحسب الوزارة ارتفع إجمالي عدد قتلى حرب إسرائيل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 20 ألفا و674 فيما ارتفع عدد المصابين إلى 54 ألفا و536.

وشنت إسرائيل حربها على قطاع غزة ردا على هجمات حماس على بلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى القطاع.

من جهتها، اتهمت حركة حماس الجيش الإسرائيلي بمواصلة استهداف النازحين الفلسطينيين، الذين تركوا بيوتهم بفعل القصف في مناطق طلب منهم النزوح إليها على أنها أماكن آمنة.

وقالت حماس في بيان إن إسرائيل ترتكب "أبشع المجازر" بحق النازحين الفلسطينيين، آخرها قصف مخيم المغازي للاجئين، راح ضحيته قرابة مئة قتيل معظمهم من الأطفال والنساء.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي "ارتكب حوالي 1600 مجزرة ارتكبت ضد المدنيين الفلسطينيين" منذ بدء حربه على قطاع غزة.

وختمت بأن "على كافة المؤسسات الأممية والمجتمع الدولي ووسائل الإعلام؛ مسؤولية التحقق من روايات الاحتلال المضللة، والعمل على ملاحقة إسرائيل ومحاسبة قادتها على ما اقترفوه من جرائم وانتهاكات فاقت كل تصور".

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