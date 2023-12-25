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توقف العمل في مطار أربيل بالعراق بعد إسقاط طائرة مسيرة ملغومة

12/25/2023 3:00:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


ذكرت وكالة الأنباء العراقية الاثنين أن العمل توقف في مطار أربيل بعد إسقاط طائرة مسيرة ملغومة بالقرب من المطار.

وقال المتحدث باسم الجيش العراقي يحيى رسول إن الحادث تسبب في وقوع بعض الإصابات وعطل جدول الرحلات.

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