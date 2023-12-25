توقف العمل في مطار أربيل بالعراق بعد إسقاط طائرة مسيرة ملغومة

توقف العمل في مطار أربيل بالعراق بعد إسقاط طائرة مسيرة ملغومة
التاريخ
12/25/2023 3:00:49 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت وكالة الأنباء العراقية الاثنين أن العمل توقف في مطار أربيل بعد إسقاط طائرة مسيرة ملغومة بالقرب من المطار.
وقال المتحدث باسم الجيش العراقي يحيى رسول إن الحادث تسبب في وقوع بعض الإصابات وعطل جدول الرحلات.
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