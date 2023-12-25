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أهالي رهائن غزة لنتانياهو: ماذا لو كان ابنك.. 80 يوما كل دقيقة جحيم؟

12/25/2023 3:00:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت عائلات الرهائن في قطاع غزة منذ هجوم حركة حماس في7
أكتوبر، صيحات استهجان ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أثناء إلقائه خطابا في الكنيست، الإثنين.

وردد أقارب المحتجزين الذين حملوا لافتات وصورا لأبنائهم "الآن! الآن!" ردا على قول نتانياهو إن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى "المزيد من الوقت" لاستكمال العملية العسكرية في قطاع غزة.

وحمل الأهالي لافتات خطوا عليها عبارات مثل "80 يوما، كل دقيقة جحيم" و"ماذا لو كان ابنك؟".

وقال نتنياهو الذي جاء خطابه بعد عودته من غزة الإثنين: "لن ندخر جهدا لتحرير المحتجزين" وأن ذلك غير ممكن تحقيقه دون "ضغط عسكري"، ورد على هتافات الأهالي بالقول "لن نتوقف حتى
النصر".وكانت حركة حماس شنت هجوما على البلدات الإسرائيلية الجنوبية في 7 أكتوبر أسفر عن مقتل نحو 1140 شخصا وفق تعداد فرانس برس استنادا لأرقام رسمية إسرائيلية.

وأخذت الحركة خلال الهجوم نحو 250 رهينة، لا يزال 129 منهم محتجزين في القطاع وفق السلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل بقصف مكثف وعمليات برية في القطاع أوقعت 20674 قتيلا معظمهم من الأطفال والنساء وفق آخر أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس.

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