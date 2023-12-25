أغرب سرقة في مصر.. استولوا على «عشاء العريس» وأمواله

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهدت محافظة المنوفية شمال العاصمة المصرية القاهرة، حادثة غير مألوفة، حيث سرق لصوص منزل عريس في ليلة زفافه.
واستفاد اللصوص من انشغال العريس وضيوفه بحفل الزفاف، حيث اقتحموا المنزل وتناولوا وجبة العشاء وسرقوا مبلغًا ماليًا من الشقة.
وتلقى قسم شرطة قويسنا بلاغا من أحد الأهالي يفيد بسرقة منزله، وبعد التحقق من صحة البلاغ وإجراء التحريات، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم.
واعترف المتهمون بسرقة المنزل وتناول وجبة العريس، وأشاروا إلى أنهم استغلوا انقطاع التيار الكهربائي لتنفيذ الجريمة، متوقعين عدم رصد كاميرات المراقبة.
و أدين 7 من المتهمين بالسرقة وتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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