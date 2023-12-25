أغرب سرقة في مصر.. استولوا على «عشاء العريس» وأمواله

شهدت محافظة المنوفية شمال العاصمة المصرية القاهرة، حادثة غير مألوفة، حيث سرق لصوص منزل عريس في ليلة زفافه.

واستفاد اللصوص من انشغال العريس وضيوفه بحفل الزفاف، حيث اقتحموا المنزل وتناولوا وجبة العشاء وسرقوا مبلغًا ماليًا من الشقة.

وتلقى قسم شرطة قويسنا بلاغا من أحد الأهالي يفيد بسرقة منزله، وبعد التحقق من صحة البلاغ وإجراء التحريات، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم.

واعترف المتهمون بسرقة المنزل وتناول وجبة العريس، وأشاروا إلى أنهم استغلوا انقطاع التيار الكهربائي لتنفيذ الجريمة، متوقعين عدم رصد كاميرات المراقبة.

و أدين 7 من المتهمين بالسرقة وتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.