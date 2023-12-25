الأهلي ينتزع بطاقة التأهل لنهائي السوبر المصري في الوقت القاتل

انتزع الأهلي بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة السوبر المصري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف في الوقت القاتل، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب استاد محمد بن زايد بأبوظبي والذي جاء حافلا بالإثارة والندية وتابعه جمهور غفير، وجاء فوز الأهلي بهدف أحرزه المدافع جاستيس آرثر بالخطأ في مرماه بعد مجهود وافر من أمام عاشور، بهذه النتيجة يلتقي الأهلي بفريق فيوتشر في نهائي البطولة، ويلعب سيراميكا امام بيراميدز لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وخلال اللقاء قدم الفريقان مستوى جيدا منذ صافرة البداية، مع أفضلية الأهلي الذي كان الأكثر إنتشارا وإستحواذا على الكرة ونجح في تهديد مرمى سيراميكا بعدد من المحاولات وعابه سلبية خط المقدمة التي لم تحسن إستثمار الفرص إضافة إلى التنظيم الدفاعي الجيد للمنافس لكن إصرار الأهلي على هز الشباك لم يتوقف وسط دعم الجمهور، فيما تميز سيراميكا بالتكتيك الذي جعله يحافظ على توازنه في الجانبين الهجومي والدفاعي، مستفيدا من سرعة لاعبيه في بناء الهجمات المرتدة التي واجهت صعوبة في فك شفرة دفاع المنافس.

وتحسن أداء الفريقين في الحصة الثانية التي شهدت حركة نشطة من جانب لاعبي الأهلي لحسم النتيجة الشي الذي أجبر سيراميكا على التراجع للمنطقة الدفاعية، دون أن تتوقف هجماته التي لم تخلو من الخطورة لتشتعل المباراة وتزداد قوة في الأداء مع تقدم دقائقها وكاد البديل حسين الشحات ان يترجم جهود الأهلي إلى هدف من فرصة في مواجهة المرمى ولكنه سدد الكرة بجوار القائم، وفي الدقيقة الرابعة من الزمن المهدر حسم الأهلي اللقاء بهدف عكسي من جاستيس آرثر مدافع سيراميكا عن طريق الخطأ في مرماه انتهت عليه المواجهة وسط أفراح جماهير الأهلي.

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