المسبار الفضائي الياباني سليم يدخل مدار القمر

دخل المسبار الفضائي الياباني "سليم" SLIM مدار القمر، الإثنين، في خطوة كبيرة نحو أول هبوط ناجح لقطاع الفضاء في البلاد على سطح القمر يُتوقع حدوثه الشهر المقبل.

يُطلق على ( Smart Lander for Investigating Moon (SLIMأي "مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر"، لقب "مون سنايبر" ("قناص القمر") لأنها مصممة للهبوط على مسافة 100 متر من هدف محدد على سطح القمر.

وإذا نجحت المهمة، فإن اليابان ستكون خامس دولة تنجح في الهبوط بمسبار على سطح القمر، بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند.

وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) في بيان، الإثنين، إن المسبار SLIM "دخل بنجاح مدار القمر عند الساعة 16:51 مساء بتوقيت اليابان" (07:51 ت غ).

وأضافت الوكالة: "لقد تم تغيير مساره كما كان مخططاً له في الأصل، ولا يوجد شيء خارج عن المألوف في ما يتعلق بظروف المسبار".

ولفتت إلى إنه من المتوقع أن يبدأ هبوط المركبة نحو القمر عند قرابة الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت اليابان في 20 يناير، ومن المقرر أن تحط على السطح بعد 20 دقيقة.

وقد انطلق الصاروخ H-IIA في سبتمبر من جزيرة تانيغاشيما الجنوبية حاملاً مركبة الهبوط، بعد ثلاثة تأجيلات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية هذا الشهر إن المهمة ستكون "هبوطاً عالي الدقة غير مسبوق" على سطح القمر.

وقد جُهزت مركبة الهبوط بمسبار كروي جرى تطويره بالتعاون مع شركة ألعاب. وهو أكبر قليلاً من كرة التنس، ويمكنه تغيير شكله للتحرك على سطح القمر.بالمقارنة مع المجسات السابقة التي هبطت "على بعد بضعة كيلومترات قد تتخطى العشرة" من الأهداف المحددة، يشير هامش الخطأ المفترض لمسبار "سليم" الذي يقل عن 100 متر إلى مستوى من الدقة كان يُعتقد في السابق أنه مستحيل، وذلك بفضل جهود بذلها باحثون مدة

20 عاماً، وفق وكالة جاكسا.

ومع تقدم التكنولوجيا، يتزايد الطلب على تحديد أهداف مثل الحُفر والصخور على سطح القمر، على ما أوضح شينشيرو ساكاي، مدير مشروع SLIM في وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، للصحفيين هذا الشهر.

وقال: "لقد ولت الأيام التي كان فيها مجرد استكشاف مكان ما على القمر أمراً مرغوباً".

وأضاف ساكاي أن الآمال كبيرة أيضاً في أن دقة SLIM ستجعل أخذ عينات من التربة الصقيعية القمرية أسهل، ما يقرب العلماء خطوة أخرى من كشف الغموض المحيط بالموارد المائية على القمر.

وقد فشلت مهمات يابانية مرتين في السابق، واحدة عامة والأخرى خاصة.

وفي العام الماضي، أرسلت البلاد من دون جدوى مسباراً قمرياً يُدعى أوموتيناشي كجزء من مهمة أرتميس 1 الأميركية.

وفي أبريل الماضي، فشلت شركة "آي سبيس" اليابانية الناشئة، في أن تصبح أول شركة خاصة تهبط على سطح القمر، وفقدت الاتصال بمركبتها بعد ما وصفته بأنه "هبوط صعب".



