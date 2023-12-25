السعودية.. القصاص من زوج نحر زوجته وقام بإخفاء جثتها في الرياض

نفذت وزارة الداخلية السعودية حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة الرياض، وذلك لقتله زوجته نحراً بالسكين.



وأوضحت الوزارة أن القاتل أقدم على قتل زوجته وذلك بنحرها بسكين، مما أدى إلى وفاتها، وإخفاء جثمانها، بسبب خلاف بينهما.

وكشفت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أنه

بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة الرياض

فإن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه.

وأفادت بأنه نظراً لبشاعة الجريمة من قتله لزوجته وعدم مراعاة لما بينهما من ولد وعشرة، وما تبعها من محاولة إخفائه للجثمان وآثار الجريمة، مما يوجب تغليظ التعزير على الجاني؛ فقد تم الحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

وجددت وزارة الداخلية السعودية حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل مَن تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.