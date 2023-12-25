أكاديمية أنور قرقاش شريكاً لاستضافة المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية

وقّعت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، اتفاقية تعاون، تصبح بموجبها الأكاديمية شريكاً رسمياً للتعليم، لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي ينعقد في أبوظبي في فبراير 2024، بمشاركة وزراء من 164 دولة.

حضر مراسم التوقيع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وأحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وقام بتوقيع اتفاقية التعاون كل من عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وبدر سليم سلطان العلماء المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة، ممثلاً لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ونيكولاي ملادينوف مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.

وبصفتها شريكاً رسمياً للتعليم لاستضافة دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، تلعب أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية دوراً محورياً في برنامج «قادة التجارة العالمية للمستقبل»، المبادرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد، بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وذلك من خلال تقديم المواد التعليمية المتعلقة بالتجارة العالمية للشباب الإماراتي من العاملين في الجهات الحكومية ذات الصلة، لتمكينهم من المشاركة بشكل فاعل في المؤتمر الوزاري، وذلك استناداً إلى القاعدة المعرفية المتنوعة لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في تعزيز التواصل الثقافي المشترك، وخبرتها الطويلة في الشؤون الجيوسياسية.

وفي السياق ذاته، سيكون للأكاديمية دور مهم في إنجاح هذا الحدث العالمي المهم الذي تستضيفه الدولة، من خلال تقديم تقارير ورؤى فكرية خلال مشاركتها في المؤتمرات والاجتماعات الاستراتيجية التي تسبقه.

وأكد معالي ثاني الزيودي أن أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، مؤسسة وطنية إماراتية مهمة، تقوم بدور محوري في تدريب ورعاية الممثلين الدبلوماسيين الحاليين والمستقبليين لدولة الإمارات، وكلنا ثقة بأنها ستسهم بشكل كبير في نجاح استضافة دولة الإمارات للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وتحقيق أهدافه المأمولة.

كما ستساعد الخبرات المتراكمة لدى أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في القضايا الجيوسياسية والتجارية والمناخية وغيرها، في تعزيز النقاشات البناءة حول التحديات الأكثر إلحاحاً التي يسعى هذا الحدث العالمي المهم لبحثها، ووضع خريطة طريق لتخطيها وتحويلها إلى فرص، لمزيد من النمو والازدهار للتجارة الدولية والاقتصاد العالمي.

ومن جانبه، قال أحمد الزعابي: نواصل جهودنا لتعزيز مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال والاستثمارات، ونؤمن بأن تزويد المواهب بالمعارف والخبرات اللازمة، يُعد عاملاً مهماً من أجل تحقيق هذه الأهداف. تسهم شراكتنا مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، في تمكين ممثلي دولة الإمارات من الوصول إلى حلول مبتكرة لتحديات التجارة الدولية، خلال اجتماعات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي.

وبدوره، قال نيكولاي ملادينوف: تعد مشاركتنا في استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، علامة فارقة في سجل الأكاديمية الحافل بالإنجازات، وتؤكد هذه الخطوة التزامنا بمهمتنا الاستراتيجية بتدريب دبلوماسيي المستقبل من أبناء الإمارات، وتمكينهم لنقل رسالة الدولة إلى العالم.

كما تسلط الضوء على الخبرات المتراكمة لدى الأكاديمية، ومساهمتها في إثراء الدبلوماسية الدولية والسياسة الخارجية على المستوى العالمي، وذلك عبر تقديم المعارف والخبرات المتراكمة لدى الأكاديمية في مجال السياسة الخارجية، وذلك لضمان تحقيق نتائج ناجحة لهذا الحدث الاقتصادي العالمي.