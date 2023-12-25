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3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

12/25/2023 3:00:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 3.08 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 586 مبايعة بقيمة 2.03 مليار درهم، منها 56 مبايعة للأراضي بقيمة 617.58 مليون درهم و530 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.42 مليار درهم.
و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 64.07 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 30.18 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولي تليها مبايعة بقيمة 28.37 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 26.58 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 256.02 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 89.06 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 357.39 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 49.9 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 25.28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 98 مبايعة بقيمة 93.32 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 64 مبايعة بقيمة 455.57 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 54 مبايعة بقيمة 165.38 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 706.92 مليون درهم منها 29 رهونات أراضي بقيمة 61.06 مليون درهم و122 رهونات فلل وشقق بقيمة 645.87 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 333.37 مليون درهم وأخرى في منطقة بور سعيد بقيمة 75.08 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 55 هبة بقيمة 337.63 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 191.69 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 69.61 مليون درهم.


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