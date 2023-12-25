إمداد تنشئ محطة وقود مشتقة من النفايات في منشأة «فرز»

أعلنت إمداد، إنشاء مصنع مبتكر للوقود المشتق من النفايات في دولة الإمارات. أُنشِئت محطة معالجة تحويل النفايات إلى وقود، التي تم بناؤها حديثاً في منشأة «فرز»، والتي تقع في مجمع الصناعات الوطنية.

تتمتع المحطة المتطورة للوقود المشتق من النفايات بالقدرة على معالجة 300 طن من النفايات غير القابلة للاحتراق وغير القابلة لإعادة التدوير وتحويلها إلى طاقة نظيفة مناسبة للاستخدام الصناعي وعمليات التصنيع. ومن شأن ذلك أن يُمكّن «إمداد» و«فرز» من تحويل كمية كبيرة من النفايات الصلبة البلدية من مكبات النفايات، بما يتماشى مع المهمة البيئية الأكبر لدولة الإمارات العربية المتحدة.

أُسِّسَت منشأة فرز في عام 2020، ويُمكنها معالجة 1200 طن من النفايات يومياً، منها 50 في المئة مستصلحة كأشياء ثمينة قابلة لإعادة التدوير.

ومع ذلك، يتم توجيه النفايات المتبقية إلى مكب النفايات. ومع إنشاء المحطة المتقدمة لتحويل النفايات إلى وقود المتقدمة في منشأة «فرز»، بات بالإمكان الآن تحويل بقايا النفايات المُعاد تدويرها إلى طاقة نظيفة لتوفير الطاقة لمختلف الصناعات.

وقال محمود رشيد، الرئيس التنفيذي للعمليات في «إمداد»: «يُعد إنشاء محطة تحويل النفايات إلى قود إنجازاً رائعاً وإضافة مهمة لقدراتنا في إدارة النفايات؛ إذ يُمكننا ذلك من إحداث تأثير إيجابي في البيئة من خلال الحد من انبعاثات الكربون في وقت يتصارع فيه العالم مع الآثار الضارة لتغير المناخ.

ويأتي إطلاق المحطة كدليل على التزامنا الراسخ بالاستدامة ودعم مهمة دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق اقتصاد دائري.

ونحن في إمداد نسعى جاهدين لخدمة المجتمعات بشكل أكثر كفاءة وإنتاجية، وسنواصل الاستثمار والابتكار بلا هوادة من أجل حماية الكوكب وجعل هذا العالم مكاناً أفضل للعيش فيه».

ويُمكن استخدام الطاقة النظيفة المولّدة إما لتشغيل المحطة أو تخزينها ونقلها وتوريدها بسهولة لتوفير الطاقة لصناعات أخرى، مثل: مصانع الأسمنت كبديل للفحم وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى.

ومن خلال هذه الجهود، تواصل إمداد ترسيخ مكانتها بصفتها شركةً رائدة تعتمد على التكنولوجيا في قطاع إدارة النفايات، والمساهمة في حماية البيئة والنمو الاقتصادي المستدام.