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الين الياباني الأسوأ أداء بين العملات العشر الرئيسية في العالم هذا العام

12/25/2023 3:00:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أصبح الين الياباني الأسوأ أداء بين العملات العشر الرئيسية في العالم منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.

وتراجعت قيمة الين أمام الدولار بنسبة 89ر7% إلى 35ر142 ين لكل دولار. كما جاء تراجع أداء الين على مؤشر بلومبرج لقيمة الدولار في المعاملات الفورية بمقدار 63ر5 نقطة مئوية خلال العام الحالي.

ومن بين العملات الأخرى التي جاء أدائها أقل من أداء الدولار
الكورون النروريجي بمقدار 19ر4%
والدولار النيوزيلندي بنسبة 77ر0%.

في المقابل ارتفع الفرنك السويسري أمام الدولار
بنسبة 95ر7%، والجنيه الإسترليني بنسبة 07ر5% والكورون السويدي بنسبة 78ر3% .

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