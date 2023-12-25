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نتنياهو: الضغط العسكري ضروري لتحرير الرهائن

12/25/2023 3:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن إسرائيل لن تتمكن من تحرير الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة بدون ضغط عسكري.

وأضاف نتنياهو في كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي: "لم نكن لننجح حتى الآن في إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة دون ضغط عسكري".

وتابع: "ولن نتمكن من تحرير جميع الرهائن دون ضغط عسكري".

وبموجب الصفقة التي توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر ومصر في أواخر نوفمبر الماضي، جرى إطلاق سراح أكثر من 100 من بين 240 رهينة تم أسرهم خلال هجوم شنه مقاتلو حركة
(حماس) في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال نتنياهو: "الضغط العسكري، والضغط العملياتي، والضغط السياسي، ولهذا السبب هناك شيء واحد لن نفعله.. لن نتوقف عن القتال".

وقال مصدران أمنيان مصريان لرويترز، إن حماس وحركة الجهاد الإسلامي المتحالفتين، رفضتا اليوم الاثنين اقتراحاً مصرياً بالتخلي عن السلطة في قطاع غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار.

وقتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة رهائن إسرائيليين عن طريق الخطأ في غزة في وقت سابق من هذا الشهر.

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