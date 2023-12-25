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وفد من هيئة الطرق والمواصلات بدبي يزور المواطنين المصابين في براغ

12/25/2023 3:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

زار وفد من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، روضة المحرزي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في الهيئة، التي تتلقى العلاج في أحد المستشفيات التشيكية، بعد تعرضها وزوجها للإصابة، في حادث إطلاق النار في العاصمة التشيكية براغ، اطمأن خلالها على حالتهما الصحية، وعلى حالة ابنتيهما:“مريم ولطيفة”.

ضم وفد الهيئة
موزة المري مدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين، رئيس اللجنة النسائية في الهيئة، وعذاري مؤيد مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير، وعلياء فلكناز مدير الإعلان والترويج في إدارة التسويق والاتصال المؤسسي.

ونقل الوفد، تحيات معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، والمديرين التنفيذيين وموظفي الهيئة، وأعربوا عن تمنياتهم لها ولزوجها بالشفاء العاجل، والعودة سالمين معافين لأرض الوطن.

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