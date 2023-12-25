وفد من هيئة الطرق والمواصلات بدبي يزور المواطنين المصابين في براغ

(MENAFN
- Al-Bayan)
زار وفد من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، روضة المحرزي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في الهيئة، التي تتلقى العلاج في أحد المستشفيات التشيكية، بعد تعرضها وزوجها للإصابة، في حادث إطلاق النار في العاصمة التشيكية براغ، اطمأن خلالها على حالتهما الصحية، وعلى حالة ابنتيهما:“مريم ولطيفة”.
ضم وفد الهيئة
موزة المري مدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين، رئيس اللجنة النسائية في الهيئة، وعذاري مؤيد مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير، وعلياء فلكناز مدير الإعلان والترويج في إدارة التسويق والاتصال المؤسسي.
ونقل الوفد، تحيات معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، والمديرين التنفيذيين وموظفي الهيئة، وأعربوا عن تمنياتهم لها ولزوجها بالشفاء العاجل، والعودة سالمين معافين لأرض الوطن.
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