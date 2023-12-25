Tuesday, 26 December 2023 12:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اقالة قائد الكتيبة 51 من لواء غولاني

12/25/2023 3:00:10 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
قالت وسائل اعلام عبرية ، الاثنين ، ان قيادة جيش الاحتلال أقالت قائد الكتيبة 51 من لواء غولاني بعد تعريضه جنودا للخطر في معارك الشجاعية في قطاع غزة.

MENAFN25122023000151011027ID1107655804

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث