اقالة قائد الكتيبة 51 من لواء غولاني

اقالة قائد الكتيبة 51 من لواء غولاني
التاريخ
12/25/2023 3:00:10 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
قالت وسائل اعلام عبرية ، الاثنين ، ان قيادة جيش الاحتلال أقالت قائد الكتيبة 51 من لواء غولاني بعد تعريضه جنودا للخطر في معارك الشجاعية في قطاع غزة.
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