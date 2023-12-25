سم بطيء .. طبيب يحذر من مكعبات مرق الدجاج

MENAFN - Khaberni) تلجأ الكثير من ربات المنزل إلى استخدام مكعبات مرقة الدجاج أثناء طهي الطعام، وعلى الرغم من أن مذاقها لذيذ إلا إنها تحمل العديد من المخاطر الصحية.

وأوضح استشاري التغذية، د. باسم أبو بكر، في مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بمنصة "تيك توك"، الأضرار الصحية لاستعمال مكعبات مرق الدجاج.

وقال استشاري التغذية: "مكعبات مرق الدجاج يطلق عليها "السم البطئ"، نظرا لأنها تؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم والتأثير على دقات القلب والبصر ومشاكل كثيرة عند الأطفال وخاصة نمو الدماغ، وإصابة كبار السن بمرض الزهايمر، وبالنسبة للنساء فهي تؤثر على الإنجاب وغير صحية أثناء الحمل والرضاعة.

وتابع أبو بكر: "تتسبب مرقة الدجاج في تراكم مادة الرصاص، كما إنها تحتوي على دهون مهدرجة والمزيد من ملح الطعام والنكهات الضارة، ما يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

وكشف باسم أبو بكر عن البديل قائلا: "يجب على ربة المنزل سلق الدجاج مع المواد الغذائية الجيدة التي تساهم في تقوية العظام مثل الخضروات والنباتات مثل الليمون والخل والبهارات والبصل والثوم؛ نظرا لأن كلها مواد تضيف مضادات أكسدة وتغذية ومناعة".