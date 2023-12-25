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فصائل فلسطينية: استهدفنا قوة خاصة لجيش الاحتلال قوامها 40 جنديا في جباليا

12/25/2023 2:25:52 PM
(MENAFN- Youm7) قالت فصائل فلسطينية، إنه تم استهداف قوة خاصة لجيش الاحتلال قوامها 40 جنديا تحصنت داخل منزل في منطقة جباليا.

وأضافت الفصائل خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه استهدفنا آلية عسكرية لقوات الاحتلال بقذيفة أر بي جي في حى التفاح شرق قطاع غزة .

وتابعت الفصائل، أن هناك اشتباكات ضاربة مع قوات الاحتلال المتوغلة في محاور التقدم شرق وشمال خان يونس.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على
قطاع غزة ، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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