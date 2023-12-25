ميرسك تعلن عودة رحلاتها عبر قناة السويس كبوابة للتجارة بين آسيا وأوروبا

MENAFN - Youm7) أعلنت شركةMAERSKللشحن، استئنافرحلاتهاعبرقناةالسويس، كبوابةلحركةالتجارةبينآسياوأوروبا، وقال بيان لهيئةقناةالسويس ، إنالخطالملاحيميرسكأصدر بيانًا قال فيه:"لقد تسبب الوضع الأمني الأخير في نطاق البحر الأحمر وخليج عدن لقيام شركةميرسكوخطوط النقل البحري الأخرى بإيقاف وتعديل وتحويل مساررحلاتها البحرية التجارية بعيدًا عن المنطقة إحقاقًا للسلامة، لقد كانت وستظل دائمًا أولويتنا القصوى هي سلامة البحارة لدينا وكذلك البضائع الخاصة بكم على متن سفننا، وقد تم تطبيق جميع تدابير الطوارئ مع مراعاة هذه الأولويات".

وأضاف البيان، أنه اعتبارًا من يوم الأحد 24 ديسمبر 2023 تلقينا تأكيدًا بأن المبادرة الأمنية متعددة الجنسيات التي تم الإعلان عنها سابقا عملية "حارس الازدهار" قد تم تجهيزها ونشرها بغية السماح للتجارة البحرية بالمرور

عبر

البحر الأحمر وخليج عدن، والعودة

مرة أخرى إلى استخدام

قناة

السويس

كبوابة

بين

آسيا

وأوروبا، موضحة أن هذه الأنباء موضع ترحيب بالغ من قبل صناعة النقل البحري بأسرها من حيث فاعلية حركة

التجارة

العالمية.

وتابع بيان شركة

MAERSK

أنه مع تفعيل مبادرة حارس الازدهار، نستعد للسماح للسفن باستئناف العبور

عبر

البحر الأحمر شرقًا وغربًا، كما نعمل حاليًا على وضع خطط للسفن الأولى من حيث العبور على أن يحدث ذلك في أقرب وقت ممكن من الناحية التشغيلية. وأثناء القيام بذلك، فإن ضمان سلامة موظفينا يحتل أهمية قصوى وهو أولويتنا الأولى في التعامل مع الوضع الصعب في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.

وأضاف البيان: لا تزال فرقنا تعمل على تقييم الآثار المباشرة للقرار، ونطلب منكم التحلي بالصبر،

بينما نعمل على استيعاب التأثير الذي سيحدثه هذا الأمر من حيث تحويل السفن والرسوم الإضافية وقبول الحجز وإجراءات الطوارئ الإضافية، وسنقوم بإبلاغكم بمستجدات تفاصيل هذا النسق الجديد بمجرد توافر المزيد من المعلومات لدينا، وهوما نتوقع حدوثه خلال الأيام المقبلة.

واختتم البيان: يرجى أيضًا ملاحظة أنه على الرغم من وضع تدابير أمنية موضع التنفيذ لتمكين

سفننا من عبور البحر الأحمر وخليج عدن، إلا أنه لم يتم تحييد المخاطر الشاملة في

المنطقة في هذه المرحلة، لن تتردد شركة

ميرسك

في إعادة تقييم الوضع والبدء مرة أخرى في خطط التحويل إذا رأينا ذلك ضروريا لسلامة

البحارة

لدينا.