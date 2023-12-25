بيت لحم .. مدينة المسيح تشهد ميلادا تحت الأنقاض.. صور

MENAFN - Youm7) بيت لحم .. ولد المسيح حسب الأناجيل القانونية في مدينة بيت لحم الفلسطينية التي لم تحتفل هذا العام بأعياد الميلاد المجيد حزنا على ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ووصفت وكالة أسوشيتد برس مدينة

بيت لحم

بـ "مدينة أشباح" بعد إلغاء

احتفالات ليلة عيد الميلاد

بسبب الحرب التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وبدأت الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي، إحياء شعائر عيد الميلاد المجيد، بعد إلغاء جميع مظاهر الاحتفال، إسنادا لأهالي قطاع غزة، الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم.

وخلت ساحة المهد في مدينة بيت لحم، من جميع مظاهر الاحتفالات والزينة، بهذه المناسبة، حيث غابت شجرة الميلاد، وحلت مكانها مغارة "الميلاد تحت الأنقاض".

وقال رئيس بلدية بيت لحم، حنا حنانيا في بيان "الميلاد يأتي هذا العام في وقت يعاني فيه شعبنا الفلسطيني من ظلم وقهر الاحتلال، ورسالة مدينة بيت لحم هي رسالة حزن وغضب ورفض كامل للعدوان على قطاع غزة والشعب الفلسطيني بشكل عام".

وقال راعي طائفة اللاتين، الأب رامي عساكرية، إن مجلس الأساقفة قرر تفادي الاحتفالات بعيد الميلاد، والتركيز على الصلاة من أجل أن يحل السلام وإيقاف الحرب على قطاع غزة، مضيفا "بيت لحم ليست كما كانت عليه في الأعوام الماضية في مثل هذه الأيام، فهي حزينة".

من جانبه قال البابا فرنسيس مساء الأحد خلال قداس عيد الميلاد: "قلبنا الليلة في بيت لحم"، بينما ألقت الحرب بين إسرائيل وحماس بظلالها على الاحتفالات في المدينة بالضفة الغربية.

ميلاد تحت الأنقاضصورة احتفالات بيت لحم







