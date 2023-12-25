Tuesday, 26 December 2023 12:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


في الكنيست.. نتنياهو يصر على الضغط عسكريًا على المقاومة الفلسطينية

12/25/2023 2:25:32 PM
(MENAFN- Youm7) أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، في جلسة عامة للكنيست، على ضرورة الاستمرار فيما وصفه بالضغط العسكريّ في قطاع غزة الذي يشهد حربًا منذ ثمانين يومًا، من أجل التمكُّن من إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قبضة المقاومة، وقاطعته عائلات بعض الأسرى، وطالِبته بإعادتهم بشكل فوريّ.

وقال نتنياهو - خلال الجلسة التي عُقِدت للبحث بشأن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة - : "لن ننجح في تحرير المختطفين دون ضغط عسكري. ولهذا السبب لن نتوقف عن القتال".

وأضاف نتنياهو: "نحن لا ندخر جهدًا في إعادتهم" لكن بعض أفراد عائلات الأسرى قاطع نتنياهو، وهتفوا: "أعيدوهم الآن".

ورفع بعض أفراد العائلات لافتات موجهة إلى أعضاء الكنيست، ومسؤولي الحكومة: "ماذا لو كان والدك أو ابنك (أسيرًا)؟ ...80 يومًا؛ كل دقيقة هي جحيم".

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق والوزير الحالي في حكومة الطوارئ التي تدير الحرب في غزة والمُسماة بـ "كابينيت أو مجلس الحرب": "أبناؤنا يقاتلون في قلب الميدان أيضًا، من أجل إطلاق تأمين الإفراج عن الأسرى، وهو الهدف الذي أكرره بالنسبة للأولوية من حيث الجداول الزمنية".

وأضاف جانتس: "سنزيل تهديد حماس، وليستغرق ذلك مهما تطلّب الأمر من الوقت، ويجب إعادة المختطفين في أسرع وقت ممكن".

بدوره، قال زعيم المُعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد: "في ترتيب الأولويات؛ عودة الأسرى هي المهمّة الأكثر إلحاحًا، ويجب على دولة إسرائيل ألا تتخلى عن أبنائها وبناتها".... لقد حددت إسرائيل لنفسها هدفين هما إسقاط حماس وإعادة الأسرى.. وهذان هدفان متساويان في الأهمية، ولكن ليسا في الإلحاح، وسنسقط حماس وندمر قدراتها العسكرية" على حد قوله.








MENAFN25122023000132011024ID1107655750

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث