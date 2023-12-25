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تكريم المتميزين من أعضاء النيابة الإدارية بحضور المستشار حافظ عباس.. صور

12/25/2023 2:24:43 PM
(MENAFN- Youm7) شهدَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية ، اليوم الإثنين بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، احتفالية تكريم المتميزين المستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
جاء ذلك بتشريف القضاة والمستشارين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورموز وقيادات وزارة العدل.
فيما صاحب المستشار حافظ عباس خلال فعّاليات الاحتفالية وفداً رفيع المستوى ضم كلاً من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشارة زينب صادق، والمستشار أحمد عبد اللطيف، والمستشار عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وشَمَلَ التكريم كلاً من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية الآتي أسمائهم - بترتيب القرار-:

أولاً: تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية: رانيا ماهر سلامة المهدي - رئيس نيابة (أ).

المستشار أحمد علي صديق برهام - وكيل عام أول.
وأحمد عطا أحمد دسوقي شحاتة - رئيس نيابة (ب).
ثانيًا: تكريم
المستشار عمر مروان - وزير العدل:
المستشار باسم أحمد محمد أحمد الهجرسي - وكيل عام. والمستشارة إيمان عادل فهيم محمد عزب - رئيس نيابة (أ).
والمستشارة هويدا أحمد عبد الله حفني أحمد - معاون نيابة.
والمستشارة نور الهدى محمود محمد عبد الحميد وكيل عام.
والمستشار أحمد محمود أحمد محمد السيد موسى - رئيس نيابة (ب). والمستشارة مريم ممدوح يوسف عوض عبد السيد- رئيس نيابة (أ). والمستشارة ندى عزت حافظ أحمد معاون نيابة.



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