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الصحة توجه بسرعة الانتهاء من ميكنة منظومة عمليات زراعة الأعضاء

12/25/2023 2:24:27 PM
(MENAFN- Youm7) ترأست وزارة الصحة والسكان اجتماع اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، بحضور الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك اليوم الإثنين، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع
رحب بالاعضاء الجدد المنضمين للجنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4497 لعام 2023 بشأن إعادة تشكيل اللجنة، مؤكداً على أهمية دور اللجنة في ضبط منظومة زراعة الأعضاء ووضع القواعد اللازمة لتحقيق المستهدف من تلك المنظومة.



وأضاف "عبدالغفار" أنه تم التوجية خلال الاجتماع بتشكيل لجنة فنية عليا لبنوك العيون، وإعادة التشكيل الداخلي للجان المُنبثقة من اللجنة العُليا بموجب القانون الخاص بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية والتي تتمثل في (لجنة الأمانة الفنية، اللجنة العلمية لمتابعة الأداء الاكلينيكي في مجال زراعة الأعضاء ، اللجنة المختصة بالموافقة على التبرع بالأعضاء أو الأنسجة من غير الاقارب، لجنة الفحص والمتابعة لمراكز زراعة الأعضاء البشرية، لجنة أخلاقيات ممارسة المهنة)، لافتاً إلى أن الاجتماع تضمن مناقشة واعتماد رؤساء تلك اللجان.



وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع تناول مناقشة القوانين والقرارات المنظمة لعملية زراعة الأعضاء، واطلاع الوزير على معدلات العمل والانجاز خلال العام الجاري 2023 ضمن منظومة العمل وإجمالي الموافقات وعمليات زرع الكبد والكلى، فضلاً عن مناقشة المشروع الخاص بالخطة القومية لتطوير منظومة زراعة الأعضاء في مصر، واستعراض نسب زراعة الأعضاء في مصر والوطن العربي، ومناقشة التحديات الرئيسية في مجال زراعة الأعضاء.



وتابع "عبدالغفار" أنه تم التشديد
على سرعة الانتهاء من ميكنة منظومة عمليات زراعة الأعضاء بالكامل وتكوين شبكة قومية يتم التنظيم من خلالها عملية تسجيل بيانات المرضى وتشكيل قاعدة بيانات مركزية للمرضى والمتبرعين بما يساهم في منع الممارسات غير الشرعية، مشيراً إلى توجيه الوزير بمراجعة التراخيص الخاصة بالمراكز الخاصة بزراعة الأعضاء والتأكد من توافقها مع المعايير الدولية للجودة وتوافر الفرق الطبية المُدربة ذات الكفاءة.



وأكد "عبدالغفار" الحرص على الاستماع من كافة أعضاء اللجنة لما تم اتخاذه من خطوات تنفيذية لتحقيق المستهدفات، فضلاً عن مناقشة المقترحات، مشدداً بسرعة اتخاذ خطوات جادة على أرض الواقع.












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