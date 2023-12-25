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الخدمة السودانية الأسقفية في مصر تحتفل بقداس عيد الميلاد المجيد.. صور

12/25/2023 2:24:26 PM
(MENAFN- Youm7) احتفلت اليوم الخدمة السودانية الأسقفية بقداس عيد الميلاد المجي ، حيث رحب القس ياسر كوكو مساعد رئيس الأساقفة للخدمة السودانية بمصر بالحضور، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية الأنجليكانية بالزمالك.
بدأت الخدمة بترانيم مع دخول الموكب، حيث صلى القس ياسر كوكو في قداس عيد الميلاد للخدمة السوداني، وضم اليوم الكثير من القراءات والترانيم، حيث تناول القس ياسر خلال وعظته سؤالًا هامًا وسط تلك الظروف التي تمر بها السودان: كيف نستقبل يسوع المسيح في حياتنا؟ إذ استخدم قصة الميلاد المجيد ليقسم الناس لأربع فئات هامة الرعاه وهيرودس والكتبة والفريسيين والمجوس.
مستندًا للنص الكتابي: "أَنَّهُ وُلِدَ لَكُمُ الْيَوْمَ فِي مَدِينَةِ دَاوُدَ مُخَلِّصٌ هُوَ الْمَسِيحُ الرَّبُّ." (لو 2: 11)، فأول من عرفوا خبر ميلاد المسيح هم الرعاه الذين كانوا مستعدين لنشر ذلك الخبر السار وترك كل ما يملكوا وذهبوا ليسوع، حيث تجاهل الكتبة والفريسيين خبر الميلاد في حين أنهم يجب أن يكونوا أكثر الناس استعدادًا.
مستكملًا أن المجوس بالرغم من كونهم وثنيين لكن عندما عرفوا خبر ولادة الملك تحركوا من المشرق ليسجدوا ويقدموا أغلى الهدايا ليسوع، على صعيد آخر هيرودس الذي سمع بخبر ميلاد يسوع فشعر بالغضب والخوف الشديد من الملك الذي ولد، إذ استند للنص الكتابى: فَقَالَ لَهُمُ الْمَلاَكُ: «لاَ تَخَافُوا! فَهَا أَنَا أُبَشِّرُكُمْ بِفَرَحٍ عَظِيمٍ يَكُونُ لِجَمِيعِ الشَّعْبِ: أَنَّهُ وُلِدَ لَكُمُ الْيَوْمَ فِي مَدِينَةِ دَاوُدَ مُخَلِّصٌ هُوَ الْمَسِيحُ الرَّبُّ. (لو 2: 10-11).
مستطردًا بعدة اسئلة: هل نحن مستعدين لنقدم أغلى ما عندنا ليسوع في عيد الميلاد؟ هل نحن مستعدين لأن نترك كل شىء ونذهب خلفه؟ هل في هذه السنة سنقدم كل ما نملك ونذهب خلفه مثل المجوس والرعاه ام سنكون مثل الكتبة والفريسيين متجاهلين رسالة الله لنا؟
وقدم القس ياسر كوكو كلمة شكر لكلًا من علي الماحي علي رئيس مكتب الحركة الشعبية بمصر وعوض الزبير خميس السكرتير السياسي والتنفيذي للمكتب وغملائيل جبرائيل سكرتير الإدارة والتنظيم للمكتب وخالد كودي من مكتب الحركة في الولايات المتحدة الأمريكية ودكتور مصطفى عوض الكريم رئيس مجلس تحرير الحركة الشعبية لتحرير السودان و آثار ناجي من مكتب الحركة الشعبية وعوض ثايسون من مكتب الحركة الشعبية ومناطق سيطرة الحكومة وآدم إسحق سكرتير الخارجية و الدكتور مايكل مثيانق نقونق المستشار الثقافي بسفارة جمهورية جنوب السودان.

قداس الخدمة السودانية

جانب من القداس

الخدمة السودانية








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