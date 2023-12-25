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الأوقاف تنشر نتيجة التصفيات النهائية بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن

12/25/2023 2:24:26 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الأوقا نتيجة التصفيات النهائية في الفرع الرابع بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.





تصفيات الفرع الرابع




وكانت قد أعلنت وزارة الاوقاف أسماء العشرة الأوائل في الفرع الأول بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.



وكان قد وجه الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الاوقاف للفائز الاول بالمسابقة العالمية الثلاثون للقران الكريم ، قائلا: مليون تحية ومليون جنيه للفائز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم ابن كلية القرآن الكريم ومحافظة البحيرة الشيخ محمد شعبان عبد الله جعفر ، سعدت اليوم باستقباله بمكتبي وتهنئته بالفوز .



ونشرت الوزارة تفاصيل نتيجة الأسرة القرآنية، نتيجة الفرع السادس (الأسرة القرآنية)

في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم

فوز أسرة محمد سعد عيسى بالمركز الأول بجائزة نصف مليون جنيه

حققت أسرة محمد سعد عيسى المركز الأول في الفرع السادس (الأسرة القرآنية) ، حيث حصلت على (92.18) درجة ، وفازت بجائزة قدرها نصف مليون جنيه ، وهم:

1. سعد محمد سعد عيسي

2. سعيد محمد سعد عيسي

3. عبد العزيز محمد سعد عيسي

وحققت أسرة محمود أحمد محمود مخلص المركز الثاني ، حيث حصلت على (89.21) درجة ، وفازت بجائزة قدرها 400 ألف جنيه ، وهم:

1. محمود أحمد محمود مخلص

2. أحمد محمود أحمد محمود مخلص

3. ميادة محمود أحمد محمود مخلص

وحققت أسرة عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة المركز الثالث ، حيث حصلت على (88.63) درجة ، وفازت بجائزة قدرها 300 ألف جنيه ، وهم:

1. عبد الفتاح عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة

2. آية عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة

3. فاطمة عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة

وحققت أسرة/ صبحي جلال عبد اللطيف المركز الرابع ، حيث حصلت على (85.48) درجة ، وفازت بجائزة قدرها 200 ألف جنيه ، وهم :

1. محمد صبحي جلال عبد اللطيف

2. وليد صبحي جلال عبد اللطيف

3. سامح صبحي جلال عبد اللطيف

وقرر ابدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها 30 ألف جنيه بواقع عشرة آلاف جنيه لأسرة جاب الله عوض جاب الله حسين وهم:

1. جاب الله عوض جاب الله حسين

2. إيمان جاب الله عوض الله جاب الله حسين

3. إسراء جاب الله عوض الله جاب الله حسين














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