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خبير شؤون إسرائيلية: جنود الاحتلال فى أسوأ حالاتهم..والهدنة تشهد تهجيرا للمدنيين

12/25/2023 2:24:06 PM
(MENAFN- Youm7) قال أحمد شديد خبير العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الإسرائيلية، إنّ جنود الاحتلال في أسوأ حالاتهم، مشيرًا إلى أن الهدنة الإنسانية تشهد تهجيرا للمدنيين.



وأضاف "شديد"، في مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ العدوان يسجل سلسلة إخفاقات يوميا في صفوف جيش الاحتلال، وكل ذلك يقود إلى الاستنتاج بأن الحالة المعنوية لجنود الاحتلال في أرذلها وأسوأ أحوالها.



وتابع خبير العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الإسرائيلية: "الهدنة الإنسانية ليست هدنة إنسانية بقدر ما هي عملية تهجير للسكان الآمنين أبناء مدينة دير البلح وسط غزة باتجاه الجنوب والحدود الفلسطينية المصرية ومحافظة رفح، وهو ما أعلن عنه جيش الاحتلال صراحة".



وأكد، أن جيش الاحتلال أعلن أنه يوفر من خلال الهدن الإنسانية فرصة للسكان لمغادرة المنطقة من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الثانية من بعد الظهر، وبالتالي، فإنها عملية تهجر وليست هدنة إنسانية.














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