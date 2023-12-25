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الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على بلدة مارينكا شرقي أوكرانيا

12/25/2023 2:24:03 PM
(MENAFN- Youm7)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية قبل قليل، عن سيطرت القوات الروسية على بلدة مارينكا شرقى أوكرانيا، ومشيرة إلى أن السيطرة على بلدة مارينكا تجعل حماية دونيتسك أكثر فعالية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.














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