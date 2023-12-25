الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على بلدة مارينكا شرقي أوكرانيا

الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على بلدة مارينكا شرقي أوكرانيا
التاريخ
12/25/2023 2:24:03 PM
(MENAFN
- Youm7)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية قبل قليل، عن سيطرت القوات الروسية على بلدة مارينكا شرقى أوكرانيا، ومشيرة إلى أن السيطرة على بلدة مارينكا تجعل حماية دونيتسك أكثر فعالية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.
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