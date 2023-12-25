إقلاع طائرة من فرنسا بعد 4 أيام من احتجازها للاشتباه بالاتجار بالبشر

MENAFN - Youm7) أقلعت مساء اليوم الاثنين من مطار "فاتري" بشرق فرنسا، الطائرة التي كانت محتجزة منذ الخميس الماضي في المطار، حيث كانت تقوم برحلة بين الإمارات العربية المتحدة ونيكاراجوا وعلى متنها 303 من الركاب الهنود، وبعد هبوط تقني في فرنسا أوقفتها السلطات الفرنسية على خلفية شبهة "الاتجار بالبشر".

وبعد أربعة أيام من الاحتجاز في المطار، تم إعادة إقلاع الطائرة من طراز "إيرباص ايه-340" التابعة للشركة الرومانية "ليجند إيرلاينز" وعلى متنها 276 شخصًا من أصل 303، بحسب محامي شركة الطيران، بينما سيظل 25 منهم على الأراضي الفرنسية وقدموا طلبات لجوء لدى فرنسا، بالإضافة إلى اثنين تم وضعهما رهن الاحتجاز للاشتباه في قيامهما بدور فيما يمكن أن يكون "شبكة لهجرة غير شرعية"، ومثلا صباح اليوم أمام القضاء وسيظلان في فرنسا. فقد أوضحت النيابة أنه تم فتح تحقيق قضائي بحقهما "للمساعدة في دخول وإقامة غير قانونية للأجانب" والانضمام إلى منظمة إجرامية.

وبالأمس، منح القضاء الفرنسي الضوء الأخضر لإقلاع الطائرة وهي الان متجهة إلى مومباي بالهند.

وكانت الطائرة، القادمة من الإمارات العربية المتحدة، قد هبطت في مطار "فاتري" على بعد 150 كيلومترًا من شرق باريس، وتم احتجاز الركاب منذ مساء الخميس الماضي بعد هبوط طائرتهم للتزود بالوقود خلال رحلة من دبي إلى ماناجوا عاصمة نيكاراجوا.

لكن الهبوط التقني تحول إلى توقف طويل دام أربعة أيام، بعد "بلاغ من مجهول" يفيد بأن الطائرة تنقل ركابًا هنودًا قد يكونوا ضحايا لشبكة للاتجار بالبشر، على ما أوضحت النيابة العامة.

وأضافت النيابة أن التحقيق جرى "للتأكد ما إذا كانت هناك عناصر تدعم شبهة الاتجار بالبشر من قبل عصابة منظمة، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن 20 عاما وغرامة قدرها ثلاثة ملايين يورو". بالإضافة إلى ذلك، حققت السلطات في "ظروف النقل وأهدافه".

وذكر مصدر مقرب من الملف أن هؤلاء الهنود هم على الأرجح عمال في الإمارات خططوا ربما للتوجه إلى أمريكا الوسطى، لمحاولة دخول الولايات المتحدة وكندا بطريقة غير قانونية.

ويمكن وفقًا للقانون الفرنسي استبقاء أجنبي وصل بالطائرة إلى فرنسا وحظر عليه التوجه إلى البلد المقصود لمدة أربعة أيام على أقصى تقدير.

وقد تمدد المهلة ثمانية أيام بقرار من القضاء ثم ثمانية أيام إضافية على نحو استثنائي. وقد تصل هذه المهلة إلى 26 يوما كحد أقصى.



