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روسيا تعلن السيطرة على مدينة مارينكا شرقي أوكرانيا

12/25/2023 2:24:03 PM
(MENAFN- Youm7) قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم /الاثنين/، إن الجيش الروسي حرر مدينة مارينكا الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية شرقي أوكرانيا.

وأضاف شويجو - في تقرير قدمه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم - أن تحرير هذه المدينة أدى إلى نقل المدفعية الأوكرانية بشكل كبير بعيدًا عن دونيتسك ما يجعل من الممكن اليوم الدفاع بشكل أكثر فعالية عن المدينة من ضربات كييف.

حيث لفت شويجو إلى أنه "من المهم أننا نقلنا المدفعية بعيداً عن دونيتسك بشكل كبير إلى الغرب، وهذا يسمح لنا اليوم بحماية دونيتسك من الضربات بشكل أكثر فعالية"، مشيرًا إلى أن "تحرير مارينكا أدى أيضًا إلى تضييق القدرات الدفاعية للجيش الأوكراني ومنح القوات الروسية مساحة أكبر للمناورة".

وأكد شويجو أن الجيش الأوكراني قام على مدى 9 سنوات ببناء معقل محصن كبير بممرات تحت الأرض على بعد 5 كيلومترات جنوب غرب دونيتسك، حيث أشار إلى أنه "في الواقع، في كل شارع، تم إنشاء مواقع إطلاق نار طويلة المدى محصنة جيداً ونظام معقد من الأنفاق تحت الأرض محمي بشكل جيد من الضربات الجوية والمدفعية الميدانية. وبفضل العمل الحازم الذي قام به جنودنا العسكريون، تم الآن اختراق التحصينات".








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