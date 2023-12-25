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أرثر لاعب سيراميكا يسجل هدفًا عكسيًا فى مرماه بالدقيقة 94

12/25/2023 2:23:45 PM
(MENAFN- Youm7) سجل أرثر لاعب سيراميكا هدفًا فى مرماه فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، من المباراة المقامة حاليًا على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في نصف نهائي كأس السوبر المصري.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور في الوسط، وبيرسي تاو وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر في الهجوم.



فيما أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في مباراة السوبر المصري للأبطال والتي تجمعهما على استاد محمد بن زايد بالإمارات.



وجاء تشكيل الفريق كالتالي: محمد بسام في حراسة المرمى، محمد شكري
- احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني. في الدفاع، محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد عنتر - محمود زلاكة في الوسط، احمد ياسر ريان في الهجوم.


ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمد توني - احمدالقرموطي- صامويل امادي - چون ايبوكا
- رشيد أحمد.


بدأت بطولة كأس السوبر المصري عام 2001 وأقيمت منها عشرين نسخة، والنسخة القادمة تحمل الرقم 21، وحتى النسخة الماضية أقيمت البطولة بين الفائز ببطولة الدوري العام وبطل كأس مصر، وبداية من نسخة 2023 تقام البطولة بين أربعة أندية، بطل الدوري ووصيفه وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة.


ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، ففاز بكأس البطولة ثلاث عشرة مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة فرق المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.












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