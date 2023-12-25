الأهلي يهزم سيراميكا بهدف فى الوقت القاتل ويتأهل لمواجهة فيوتشر بنهائي السوبر

MENAFN - Youm7) حقق فريق الأهلي الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر لمواجهة فيوتشر يوم الخميس المقبل، والذي صعد إلى النهائي عقب تخطي بيراميدز في نصف النهائي الآخر

جاءت بداية المباراة متوسطة من الفريقين، فيما شهدت الدقيقة الثامنة أول تهديد على مرمى سيراميكا من تصويبة كريم فؤاد، ولكن مرت أعلى العارضة، وسدد إمام عاشور تصويبة بيسراه في الدقيقة 12 ولكن وصلت سهلة في يد محمد بسام، وفرض الأهلي سيطرته على أول ربع ساعة من المباراة.

واستمرت سيطرة الأهلي ولكن بدون خطورة على مرمى سيراميكا، وأنقذ محمد الشناوي فرصة خطيرة لسيراميكا في الدقيقة 26 بعدما أبعد الكرة من أمام محمود زلاكة والذي كان منفردًا بمرمى الأهلي، وتحصل الأهلي على ركلة حرة في الدقيقة 29 وسددها كريم فؤاد ولكن ارتطمت في الحائط البشري.

وشهدت الدقيقة 33 سقوط محمد الشناوي بعد شكواه من الإصابة بشد في الخلفية وطلب الاستبدال، وشارك مصطفى شوبير بدلا منه في الدقيقة 36 كأول تغيير اضطراري في المباراة، فيما أهدر بيرسي تاو فرصة تسجيل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 38 بعدما سدد الكرة بيمناه وتصدى لها محمد بسام.

وسدد عمرو السولية تصويبة أرضية في الدقيقة 41 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى بسام، فيما أهدر طاهر محمد أخطر فرص الأهلي في الدقيقة 42 بعدما استلم تمريرة رائعة من بيرسي تاو وسددها أعلى العارضة، وصوب إمام عاشور تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد استقبال كرة ركنية من علي معلول ولكن أمسك بها بسام، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى انتهاء الشوط الأول.

وأجرى سيراميكا تغييرا مع بداية الشوط الثاني بنزول محمد توني بدلا من محمود زلاكة، وهدد سيراميكا مرمى الأهلي بتصويبة مباغتة من توني في الدقيقة 48، فيما سدد محمد عادل تصويبة في الدقيقة 49 ولكن مرت أعلى عارضة مرمى مصطفى شوبير، وأنقذ ياسر إبراهيم فرصة خطيرة لسيراميكا قبل وصول الكرة لقدم أحمد ريان في الدقيقة 62.

وأجرى سيراميكا ثاني تغييراته في الدقيقة 64 بنزول صامويل أمادي بدلا من محمد عنتر لتنشيط المنطقة الهجومية، وأجرى الأهلي ثاني تغييراته بنزول حسين الشحات وخالد عبد الفتاح في الدقيقة 65 بدلا من بيرسي تاو وعلي معلول، فيما أهدر كريم فؤاد وطاهر محمد فرصة مزدوجة للأهلي في الدقيقة 68 من هجمة خطيرة.

وأجرى الأهلي التغيير الرابع والخامس بنزول رامي ربيعة وأنتوني موديست بدلا من ياسر إبراهيم بسبب شكواه من الإصابة وطاهر محمد في الدقيقة 75، وأجرى سيراميكا تغيير ثالث بنزول جون إيبوكا بدلا من أحمد ريان،

وسدد إمام عاشور تصويبة قوية في الدقيقة 85 ولكن مرت أعلى العارضة.

وأجرى سيراميكا تغيير في الدقيقة 89 بنزول آرثر بدلا من أحمد رمضان بيكهام ، وسدد موديست تصويبة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ولكن مرت أعلى العارضة، وسجل آرثر لاعب سيراميكا هدف الفوز للأهلي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بالخطأ في مرماه، وتلقى محمد إبراهيم لاعب سيراميكا الطرد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع ، وانتهى اللقاء بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور في الوسط، وبيرسي تاو وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر في الهجوم.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي: محمد بسام في حراسة المرمى، محمد شكري

- احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني. في الدفاع، محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد عنتر - محمود زلاكة في الوسط، احمد ياسر ريان في الهجوم

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمد توني - احمدالقرموطي- صامويل امادي - چون ايبوكا

- رشيد أحمد.