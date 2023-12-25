البنك الأهلى يحقق فوزه الثانى فى الدورى على حساب بلدية المحلة 2 / 0

MENAFN - Youm7) حقق البنك الأهلى فوزا غاليا على بلدية المحلة بهدفين مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد غزل المحلة في مستهل مباريات الجولة العاشرة لدورى nile .

تقدم أحمد مدبولى للبنك الأهلى من ركلة ترجيح في الدقيقة 68، وأضاف سعيدو صنبورى الهدف الثانى في الدقيقة 84 ، ليرتفع رصيد الفائز إلى 6 نقاط في المركز قبل الأخير للدورى، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 10 نقاط في المركز الـ13 .

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين، وظهر رغبة الفريقين فى تحقيق الفوز من أجل الثلاث نقاط للإبتعاد عن منطقة الهبوط فى ظل الصراع القوى بين أكثر من فريق للإبتعاد عن المنطقة الخطر، واستطاع البنك الأهلى إحراز هدف أول فى بداية اللقاء عن طريق أحمد مدبولى إلا أن حكم المباراة قام بإلغائه بعد العودة لتقنية الفار.



وفى الشوط الثانى استطاع البنك الأهلى إحكام قبضته على المباراة بشكل كبير خاصة بعد التغييرات التى أجراها طارق مصطفى المدير الفنى للفريق، ومن إحدى الهجمات احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للبنك الأهلى تصدى لها أحمد مدبولى وأودعها فى مرمى أحمد حسين حارس مرمى بلدية المحلة بنجاح، بعدها حاول لاعبو بلدية المحلة بناء الهجمات لتحقيق التعادل دون جدوى، وفى الدقائق الأخيرة استطاع سعيدو صنبورى من إحراز الهدف الثانى للبنك الأهلى ليحقق الفريق ثلاث نقاط جديدة فى بنك الدورى .





