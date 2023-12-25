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رئيس مجلس الأمة يهنئ نظيره الليبي بالذكرى ال72 للاستقلال

12/25/2023 2:23:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 12 (كونا) -- بعث رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم الاثنين ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس النواب في ليبيا عقيلة صالح وذلك بمناسبة الذكرى ال72 لعيد الاستقلال. (النهاية)

ع ع / خ ع ح




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