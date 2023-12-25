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البرلمان العربي يرحب بالتوصل لخارطة طريق لدعم مسار السلام باليمن

12/25/2023 2:23:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 25 - 12 (كونا)-- رحب البرلمان العربي اليوم الاثنين بالبيان الذي أصدره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام وتوصل الأطراف المعنية باليمن لمجموعة من التدابير تتضمن تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم البلاد.
وأشار البرلمان في بيان إلى أن هذه التدابير تشمل كذلك دفع جميع رواتب القطاع العام واستئناف صادرات النفط وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة معربا عن أمله بأن تسهم هذه التدابير في التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة في اليمن.
وشدد البيان على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ هذه التدابير للخروج بنتائج إيجابية للوضع الحالي في اليمن مثمنا الجهود الحثيثة التي بذلتها السعودية وسلطنة عمان لتهيئة الأجواء للتوصل إلى هذه التدابير.
وجدد البرلمان دعمه لكافة الجهود العربية والأممية التي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ونهائي للأزمة وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السبت الماضي توصل الأطراف اليمنية الى اتفاق يقضي بالالتزام بعدة تدابير منها وقف إطلاق النار في عموم اليمن وتنفيذ إجراءات لتحسين ظروف المعيشة والاستعداد لاستئناف عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة. (النهاية)

م ف م / ا س م / م م ج




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