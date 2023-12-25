البرلمان العربي يرحب بالتوصل لخارطة طريق لدعم مسار السلام باليمن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 25 - 12 (كونا)-- رحب البرلمان العربي اليوم الاثنين بالبيان الذي أصدره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام وتوصل الأطراف المعنية باليمن لمجموعة من التدابير تتضمن تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم البلاد.
وأشار البرلمان في بيان إلى أن هذه التدابير تشمل كذلك دفع جميع رواتب القطاع العام واستئناف صادرات النفط وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة معربا عن أمله بأن تسهم هذه التدابير في التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة في اليمن.
وشدد البيان على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ هذه التدابير للخروج بنتائج إيجابية للوضع الحالي في اليمن مثمنا الجهود الحثيثة التي بذلتها السعودية وسلطنة عمان لتهيئة الأجواء للتوصل إلى هذه التدابير.
وجدد البرلمان دعمه لكافة الجهود العربية والأممية التي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ونهائي للأزمة وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السبت الماضي توصل الأطراف اليمنية الى اتفاق يقضي بالالتزام بعدة تدابير منها وقف إطلاق النار في عموم اليمن وتنفيذ إجراءات لتحسين ظروف المعيشة والاستعداد لاستئناف عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة. (النهاية)
م ف م / ا س م / م م ج
MENAFN25122023000071011013ID1107655732
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.