وزيرا خارجية مصر وإيران يبحثان التطورات في قطاع غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 25 - 12 (كونا) -- بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني الدكتور حسين عبد اللهيان اليوم الاثنين تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزير شكري تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني تبادلا خلاله الرؤى والتقييمات حول الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة في قطاع غزة وكذلك مسارات التحرك على الصعيد الدولي من أجل تخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون.
وأضاف البيان أن شكري أحاط نظيره الإيراني بنتائج الاتصالات التي تضطلع بها مصر على مسار حتمية تحقيق الوقف الشامل لإطلاق النار وضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأكد شكري في هذا الصدد ضرورة التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن رقم 2720 بشأن إنشاء آلية أممية لتيسير دخول ومراقبة المساعدات الإنسانية إلى غزة.
واعتمد مجلس الأمن الجمعة الماضية قرارا بشأن أوضاع غزة يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ومن دون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية. (النهاية)
ا س م / م م ج
MENAFN25122023000071011013ID1107655731
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