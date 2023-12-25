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وزيرا خارجية مصر وإيران يبحثان التطورات في قطاع غزة

12/25/2023 2:23:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 25 - 12 (كونا) -- بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني الدكتور حسين عبد اللهيان اليوم الاثنين تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن الوزير شكري تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني تبادلا خلاله الرؤى والتقييمات حول الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة في قطاع غزة وكذلك مسارات التحرك على الصعيد الدولي من أجل تخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون.
وأضاف البيان أن شكري أحاط نظيره الإيراني بنتائج الاتصالات التي تضطلع بها مصر على مسار حتمية تحقيق الوقف الشامل لإطلاق النار وضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأكد شكري في هذا الصدد ضرورة التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن رقم 2720 بشأن إنشاء آلية أممية لتيسير دخول ومراقبة المساعدات الإنسانية إلى غزة.
واعتمد مجلس الأمن الجمعة الماضية قرارا بشأن أوضاع غزة يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ومن دون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية. (النهاية)

ا س م / م م ج




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