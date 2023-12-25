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رئيس (مجلس القيادة) اليمني يشيد بدور الإمارات في دعم الشرعية ومساعدة الشعب اليمني

12/25/2023 2:23:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 25 – 12 (كونا) -- أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الاثنين بالعلاقات الثنائية المتينة مع دولة الإمارات ودورها الرائد ضمن تحالف دعم الشرعية وتدخلاتها الإنمائية والإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء خلال استقبال العليمي للسفير الإماراتي لدى اليمن محمد الزعابي لبحث علاقات البلدين ومستجدات المساعي الأممية لإحلال السلام في اليمن.
واستعرض اللقاء مستجدات المساعي الأممية لاحلال السلام في اليمن بناء على الجهود السعودية العمانية لوقف الحرب وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب اليمني وإطلاق عملية سياسية شاملة وفقا للمرجعيات المحلية والإقليمية والدولية وعلى وجه الخصوص القرار 2216. (النهاية)

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