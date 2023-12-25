رئيس (مجلس القيادة) اليمني يشيد بدور الإمارات في دعم الشرعية ومساعدة الشعب اليمني

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 25 – 12 (كونا) -- أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الاثنين بالعلاقات الثنائية المتينة مع دولة الإمارات ودورها الرائد ضمن تحالف دعم الشرعية وتدخلاتها الإنمائية والإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء خلال استقبال العليمي للسفير الإماراتي لدى اليمن محمد الزعابي لبحث علاقات البلدين ومستجدات المساعي الأممية لإحلال السلام في اليمن.
واستعرض اللقاء مستجدات المساعي الأممية لاحلال السلام في اليمن بناء على الجهود السعودية العمانية لوقف الحرب وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب اليمني وإطلاق عملية سياسية شاملة وفقا للمرجعيات المحلية والإقليمية والدولية وعلى وجه الخصوص القرار 2216. (النهاية)
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