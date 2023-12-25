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استشهاد 250 فلسطينيا وإصابة 500 آخرين جراء عدوان الاحتلال على غزة خلال ال24 ساعة الماضية

12/25/2023 2:23:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 25 - 12 (كونا)-- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الاثنين استشهاد 250 فلسطينيا وإصابة 500 آخرين في 25 مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية.
وقالت السلطات الصحية في بيان صحفي إن هذه الحصيلة الجديدة رفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 20674 شهيدا وأكثر من 54536 جريحا.
وأضاف البيان أن "قوات الاحتلال كثفت من عدوانها بأشكال متعددة ما بين إعدامات جماعية ومجازر وإبادة جماعية ومسح أحياء سكنية بمن فيها وحرمان من الخدمات الصحية وانعدام المقومات الإنسانية للنازحين".
وذكر البيان أن نسبة الاشغال السريري في مستشفات جنوب القطاع بلغت 350 بالمئة مشيرا إلى أن مئات الجرحى يعالجون على الأرض في الأقسام وغرف العمليات وأن الطواقم الطبية عاجزة أمام مئات الحالات الحرجة والخطرة والمعقدة والحروق الشديدة وعدم توفر الامكانات العلاجية والبشرية والسريرية المطلوبة لها. (النهاية)

ن ق / م م ج




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