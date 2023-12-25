استشهاد 250 فلسطينيا وإصابة 500 آخرين جراء عدوان الاحتلال على غزة خلال ال24 ساعة الماضية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 25 - 12 (كونا)-- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الاثنين استشهاد 250 فلسطينيا وإصابة 500 آخرين في 25 مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية.
وقالت السلطات الصحية في بيان صحفي إن هذه الحصيلة الجديدة رفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 20674 شهيدا وأكثر من 54536 جريحا.
وأضاف البيان أن "قوات الاحتلال كثفت من عدوانها بأشكال متعددة ما بين إعدامات جماعية ومجازر وإبادة جماعية ومسح أحياء سكنية بمن فيها وحرمان من الخدمات الصحية وانعدام المقومات الإنسانية للنازحين".
وذكر البيان أن نسبة الاشغال السريري في مستشفات جنوب القطاع بلغت 350 بالمئة مشيرا إلى أن مئات الجرحى يعالجون على الأرض في الأقسام وغرف العمليات وأن الطواقم الطبية عاجزة أمام مئات الحالات الحرجة والخطرة والمعقدة والحروق الشديدة وعدم توفر الامكانات العلاجية والبشرية والسريرية المطلوبة لها. (النهاية)
ن ق / م م ج
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