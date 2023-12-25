الرئيس التركي: مطار (صبيحة غوكتشن) بإسطنبول سيستقبل أكثر من 85 مليون مسافر سنويا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 25 - 12 (كونا) -- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين أنه مع بدء تشغيل المدرج الثاني في مطار (صبيحة غوكتشن) في إسطنبول سيكون للمطار القدرة على استضافة أكثر من 85 مليون مسافر سنويا.
وأضاف أردوغان في كلمة خلال افتتاح المدرج في المطار الدولي الواقع في الشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول أنه مع نهاية العام الجاري سيصل عدد مسافري المطار إلى 37 مليونا على أن يرتفع هذا العدد إلى 63 مليون مسافر بحلول عام 2030.
وأوضح أن مطار (صبيحة غوكتشن) استضاف نحو 25 مليون مسافر في 2021 عبر 181 ألف رحلة جوية مضيفا أن العدد وصل إلى 31 مليون مسافر في 2022.
واعتبر أن المطار يعد الثالث في تركيا الذي يتمتع بأكبر عدد من الرحلات الجوية بعد مطاري إسطنبول و(أنطاليا) جنوب غرب البلاد.
وأوضح أردوغان أنه من أجل توفير أقصى سعة في الحركة الجوية للمطار فإن المدرج الجديد سيتم استخدامه للهبوط والمدرج القديم للإقلاع و"بالتالي مع بدء تشغيل المدرج الجديد سيكون للمطار القدرة على استضافة أكثر من 85 مليون مسافر سنويا".
وأشار إلى ان الحكومة تهدف إلى افتتاح مطار (تشوقورأوفا) في مدينة (أضنة) جنوب البلاد الشهر المقبل مبينا أن عدد المطارات في البلاد ارتفع من 26 إلى 57 مطارا بالإضافة إلى ارتفاع سعة صالات الركاب من 55 مليونا إلى أكثر من 337 مليون مسافر.
ولفت الرئيس التركي إلى أن عدد الوجهات الخارجية ارتفع من 283 إلى 343 وجهة في 130 دولة إلى جانب زيادة أسطول الطائرات من 489 طائرة إلى 1813 طائرة خلال العقدين الأخيرين.
وتضم إسطنبول ثلاثة مطارات هي (صبيحة غوكتشن) وفي الشطر الأوروبي إسطنبول و(أتاتورك) الدوليين والأخير تم تخصيصه فقط لرحلات طائرات شحن البضائع والطائرات الخاصة والحكومية بعد الانتقال إلى مطار إسطنبول في أبريل 2019. (النهاية)
ط ا / ر س
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