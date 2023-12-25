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الرئيس التركي: مطار (صبيحة غوكتشن) بإسطنبول سيستقبل أكثر من 85 مليون مسافر سنويا

12/25/2023 2:23:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 25 - 12 (كونا) -- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين أنه مع بدء تشغيل المدرج الثاني في مطار (صبيحة غوكتشن) في إسطنبول سيكون للمطار القدرة على استضافة أكثر من 85 مليون مسافر سنويا.
وأضاف أردوغان في كلمة خلال افتتاح المدرج في المطار الدولي الواقع في الشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول أنه مع نهاية العام الجاري سيصل عدد مسافري المطار إلى 37 مليونا على أن يرتفع هذا العدد إلى 63 مليون مسافر بحلول عام 2030.
وأوضح أن مطار (صبيحة غوكتشن) استضاف نحو 25 مليون مسافر في 2021 عبر 181 ألف رحلة جوية مضيفا أن العدد وصل إلى 31 مليون مسافر في 2022.
واعتبر أن المطار يعد الثالث في تركيا الذي يتمتع بأكبر عدد من الرحلات الجوية بعد مطاري إسطنبول و(أنطاليا) جنوب غرب البلاد.
وأوضح أردوغان أنه من أجل توفير أقصى سعة في الحركة الجوية للمطار فإن المدرج الجديد سيتم استخدامه للهبوط والمدرج القديم للإقلاع و"بالتالي مع بدء تشغيل المدرج الجديد سيكون للمطار القدرة على استضافة أكثر من 85 مليون مسافر سنويا".
وأشار إلى ان الحكومة تهدف إلى افتتاح مطار (تشوقورأوفا) في مدينة (أضنة) جنوب البلاد الشهر المقبل مبينا أن عدد المطارات في البلاد ارتفع من 26 إلى 57 مطارا بالإضافة إلى ارتفاع سعة صالات الركاب من 55 مليونا إلى أكثر من 337 مليون مسافر.
ولفت الرئيس التركي إلى أن عدد الوجهات الخارجية ارتفع من 283 إلى 343 وجهة في 130 دولة إلى جانب زيادة أسطول الطائرات من 489 طائرة إلى 1813 طائرة خلال العقدين الأخيرين.
وتضم إسطنبول ثلاثة مطارات هي (صبيحة غوكتشن) وفي الشطر الأوروبي إسطنبول و(أتاتورك) الدوليين والأخير تم تخصيصه فقط لرحلات طائرات شحن البضائع والطائرات الخاصة والحكومية بعد الانتقال إلى مطار إسطنبول في أبريل 2019. (النهاية)

ط ا / ر س



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