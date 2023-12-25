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متحدث أمني عراقي: هجوم إرهابي بطائرة مسيرة يتسبب بتعطيل مطار أربيل الدولي ويوقع إصابات

12/25/2023 2:23:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 25 - 12 (كونا) -- قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول إن اعتداء "إرهابيا" بطائرة مسيرة تسبب اليوم الاثنين بتعطيل عمل مطار أربيل الدولي وأوقع عددا من الاصابات.
وذكر المتحدث في بيان أن الجماعات التي وصفها بالخارجة عن القانون تواصل الاعتداء على القواعد العسكرية العراقية التي يتواجد في قسم منها مستشارو قوات التحالف الدولي من بينها الهجوم الذي وقع اليوم عند الساعة عصر اليوم بالتوقيت المحلي عبر طائرة مسيرة مفخخة بالقرب من مطار أربيل المدني.
وأوضح أن الحادث أدى إلى وقوع إصابات وتعطيل عمل المطار والتأثير على توقيتات الرحلات المدنية مؤكدا أن "مثل هذه الأعمال" التي وصفها بالاجرامية "هدفها الإضرار بمصالح العراق وعلاقاته وارتباطاته الإقليمية والدولية".
وأشار إلى أنه في الوقت الذي يدين فيه العراق هذا "العمل الإرهابي" فان قواته الأمنية بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات ستصل إلى الفاعلين لتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم.
وأعلنت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق في وقت سابق اليوم استهداف قاعدة عسكرية للتحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بمطار أربيل شمالي العراق بطائرة مسيرة مفخخة حيث لم يسفر الهجوم عن وقوع أي إصابات بشرية.
وتصاعدت وتيرة الهجمات بالقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة على القواعد العسكرية العراقية التي تضم مستشارين من قوات التحالف الدولي في وسط وشمالي العراق منذ اندلاع الحرب في غزة قبل نحو 80 يوما فيما تتوعد الحكومة العراقية بملاحقة المتورطين. (النهاية)

ع ح ه / م م ج




MENAFN25122023000071011013ID1107655727

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