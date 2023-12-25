بيانات رسمية: الاقتصاد البحريني يحقق 5ر2 بالمئة نموا بالربع الثالث بدعم من القطاع غير النفطي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 25 - 12 (كونا) -- أعلنت الحكومة البحرينية اليوم الاثنين أن اقتصاد المملكة حقق نموا بنسبة 5ر2 بالمئة بالأسعار الثابتة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري مدعوما بنمو القطاع غيرالنفطي بنسبة 5ر4 بالمئة.
وقالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينية في تقريرها الاقتصادي الفصلي إن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغت 6ر83 بالمئة خلال الربع الثالث من 2023 فيما استقر متوسط مؤشر أسعار المستهلك "التضخم" بنسبة 2ر0 بالمئة منذ يناير إلى أكتوبر من العام الجاري.
وأضاف التقرير أن من بين القطاعات غير النفطية سجل قطاع الفنادق والمطاعم النمو الأعلى بنسبة 4ر9 حيث ارتفع معدل إشغال الفنادق من فئة 4 و 5 نجوم بحوالي نقطتين مئويتين خلال الربع الثالث من العام 2023 محققا بذلك نسبة إشغال تساوي 49 بالمئة.
وأاشار التقرير إلى ان قطاع المشروعات المالية حقق نموا بالأسعار الثابتة بنسبة 4ر8 بالمئة على أساس سنوي وتصدر قطاع المشروعات المالية للمرة الرابعة على التوالي القطاعات الاقتصادية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1ر18 وسجلت مؤشرات القطاع أداء إيجابيا ملحوظا كالقيمة الإجمالية لنظام التحويلات المالية الإلكتروني "فوري+ - فوري - فواتير" التي نمت بنسبة 4ر15 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري.
كما نما قطاع التجارة بنسبة 9ر5 بالمئة حيث شهدت المجمعات التجارية زيادة في أعداد مرتاديها بنسبة 6ر5 بالمئة ونمت قيمة معاملات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بنسبة 6ر5 بالمئة.
وحقق قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال نموا بنسبة 8ر2 مدعوما بالارتفاع الحاصل في الأنشطة العقارية البالغ 4ر5 بالمئة حيث سجلت قيمة التداولات العقارية زيادة بنسبة 1ر7 بالمئة على أساس سنوي.
وبحسب التقرير تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 2ر1 مليار دينار بحريني (نحو 19ر3 مليار دولار دولار) خلال الربع الثالث من العام الجاري ليبلغ رصيد الاستثمار 9ر15 مليار دينار بحريني (نحو 29ر42 مليار دولار) بزيادة وقدرها 4ر19 بالمئة على أساس سنوي.
وبلغت قيمة التدفقات لأنشطة التمويل والتأمين حوالي مليون دينار بحريني (نحو 659ر2 مليون دولار فيما بلغت تدفقات الصناعات التحويلية 2ر53 مليون دينار بحريني (نحو 47ر141 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك سلط التقرير الضوء على أداء مملكة البحرين ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية حيث تقدمت المملكة بواقع خمس مراتب لتحل في المركز ال44 عالميا ضمن مؤشر تنافسية المواهب العالمي للعام 2023.
وتحسن تصنيف المملكة بواقع 10 مراتب وحافظت على مركزها الأول خليجيا ضمن مؤشر (بازل) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعام الجاري.
كما حلت المملكة في المركز الرابع عالميا ضمن تقرير التنمية المالية الإسلامية للعام 2023.
وحققت البحرين أداء متقدما ضمن مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات للعام الجاري مسجلة نتيجة 5ر96 من أصل 100 نقطة لتصبح المملكة من بين الدول العشر الأوائل عالميا ضمن المؤشر. (النهاية)
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