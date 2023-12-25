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بيانات رسمية: الاقتصاد البحريني يحقق 5ر2 بالمئة نموا بالربع الثالث بدعم من القطاع غير النفطي

12/25/2023 2:23:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 25 - 12 (كونا) -- أعلنت الحكومة البحرينية اليوم الاثنين أن اقتصاد المملكة حقق نموا بنسبة 5ر2 بالمئة بالأسعار الثابتة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري مدعوما بنمو القطاع غيرالنفطي بنسبة 5ر4 بالمئة.
وقالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينية في تقريرها الاقتصادي الفصلي إن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغت 6ر83 بالمئة خلال الربع الثالث من 2023 فيما استقر متوسط مؤشر أسعار المستهلك "التضخم" بنسبة 2ر0 بالمئة منذ يناير إلى أكتوبر من العام الجاري.
وأضاف التقرير أن من بين القطاعات غير النفطية سجل قطاع الفنادق والمطاعم النمو الأعلى بنسبة 4ر9 حيث ارتفع معدل إشغال الفنادق من فئة 4 و 5 نجوم بحوالي نقطتين مئويتين خلال الربع الثالث من العام 2023 محققا بذلك نسبة إشغال تساوي 49 بالمئة.
وأاشار التقرير إلى ان قطاع المشروعات المالية حقق نموا بالأسعار الثابتة بنسبة 4ر8 بالمئة على أساس سنوي وتصدر قطاع المشروعات المالية للمرة الرابعة على التوالي القطاعات الاقتصادية من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1ر18 وسجلت مؤشرات القطاع أداء إيجابيا ملحوظا كالقيمة الإجمالية لنظام التحويلات المالية الإلكتروني "فوري+ - فوري - فواتير" التي نمت بنسبة 4ر15 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري.
كما نما قطاع التجارة بنسبة 9ر5 بالمئة حيث شهدت المجمعات التجارية زيادة في أعداد مرتاديها بنسبة 6ر5 بالمئة ونمت قيمة معاملات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بنسبة 6ر5 بالمئة.
وحقق قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال نموا بنسبة 8ر2 مدعوما بالارتفاع الحاصل في الأنشطة العقارية البالغ 4ر5 بالمئة حيث سجلت قيمة التداولات العقارية زيادة بنسبة 1ر7 بالمئة على أساس سنوي.
وبحسب التقرير تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 2ر1 مليار دينار بحريني (نحو 19ر3 مليار دولار دولار) خلال الربع الثالث من العام الجاري ليبلغ رصيد الاستثمار 9ر15 مليار دينار بحريني (نحو 29ر42 مليار دولار) بزيادة وقدرها 4ر19 بالمئة على أساس سنوي.
وبلغت قيمة التدفقات لأنشطة التمويل والتأمين حوالي مليون دينار بحريني (نحو 659ر2 مليون دولار فيما بلغت تدفقات الصناعات التحويلية 2ر53 مليون دينار بحريني (نحو 47ر141 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك سلط التقرير الضوء على أداء مملكة البحرين ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية حيث تقدمت المملكة بواقع خمس مراتب لتحل في المركز ال44 عالميا ضمن مؤشر تنافسية المواهب العالمي للعام 2023.
وتحسن تصنيف المملكة بواقع 10 مراتب وحافظت على مركزها الأول خليجيا ضمن مؤشر (بازل) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعام الجاري.
كما حلت المملكة في المركز الرابع عالميا ضمن تقرير التنمية المالية الإسلامية للعام 2023.
وحققت البحرين أداء متقدما ضمن مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات للعام الجاري مسجلة نتيجة 5ر96 من أصل 100 نقطة لتصبح المملكة من بين الدول العشر الأوائل عالميا ضمن المؤشر. (النهاية)

خ ن ع / ف ا س




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