الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل أحد كبار مستشاريه في سوريا بقصف إسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 25 - 12 (كونا) -- أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين مقتل أحد كبار مستشاريه العسكريين في سوريا إثر قصف صاروخي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي بالعاصمة السورية دمشق.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية عن الحرس الثوري قوله في بيان إن "أحد مستشاريه العسكريين القدامى العميد سيد رضي موسوي قتل خلال قصف صاروخي نفذه الكيان الصهيوني على دمشق".
وأوضح البيان أن موسوي كان مسؤول وحدة الإسناد لجبهة (المقاومة) في سوريا.
وفي سياق متصل توعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في بيان "الكيان الصهيوني الغاصب بدفع ثمن هذه الجريمة قطعا". (النهاية)
م و / ر س
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