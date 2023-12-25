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الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل أحد كبار مستشاريه في سوريا بقصف إسرائيلي

12/25/2023 2:23:30 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 25 - 12 (كونا) -- أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين مقتل أحد كبار مستشاريه العسكريين في سوريا إثر قصف صاروخي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي بالعاصمة السورية دمشق.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية عن الحرس الثوري قوله في بيان إن "أحد مستشاريه العسكريين القدامى العميد سيد رضي موسوي قتل خلال قصف صاروخي نفذه الكيان الصهيوني على دمشق".
وأوضح البيان أن موسوي كان مسؤول وحدة الإسناد لجبهة (المقاومة) في سوريا.
وفي سياق متصل توعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في بيان "الكيان الصهيوني الغاصب بدفع ثمن هذه الجريمة قطعا". (النهاية)

م و / ر س



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