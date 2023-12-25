فوزان لفريقي ساكب وأم جوزة بدوري كرة اليد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الأول(بترا)- فاز فريق ساكب على فريق يرموك البقعة بنتيجة 31-30، في المباراة التي جرت، اليوم الاثنين، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين، في إطار لقاءات مرحلة الإياب لدوري أندية الدرجة الثانية بكرة اليد.

كما فاز فريق أم جوزة على فريق كفرنجة بنتيجة 27-24.

وتختتم لقاءات الدوري يوم السبت المقبل، عندما يلتقي فريقا ساكب ووادي السير عند الساعة الرابعة مساء، ثم يلتقي فريقا يرموك البقعة وكفرنجة عند الساعة السادسة مساء.

--(بترا)

خ خ/م د/ح أ

25/12/2023 21:50:12