فوزان لفريقي ساكب وأم جوزة بدوري كرة اليد

فوزان لفريقي ساكب وأم جوزة بدوري كرة اليد
التاريخ
12/25/2023 2:23:19 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 كانون الأول(بترا)- فاز فريق ساكب على فريق يرموك البقعة بنتيجة 31-30، في المباراة التي جرت، اليوم الاثنين، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين، في إطار لقاءات مرحلة الإياب لدوري أندية الدرجة الثانية بكرة اليد.
كما فاز فريق أم جوزة على فريق كفرنجة بنتيجة 27-24.
وتختتم لقاءات الدوري يوم السبت المقبل، عندما يلتقي فريقا ساكب ووادي السير عند الساعة الرابعة مساء، ثم يلتقي فريقا يرموك البقعة وكفرنجة عند الساعة السادسة مساء.
--(بترا)
خ خ/م د/ح أ
25/12/2023 21:50:12
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